Le plafond de la dette expliqué : ce qu’il faut savoir

Une image inversée du Capitole des États-Unis se reflète dans une flaque d’eau sur le front est le mardi 9 mai 2023. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

De plus, un défaut ébranlerait la position américaine sur la scène mondiale. La directrice américaine du renseignement national, Avril Haines, a déclaré la semaine dernière à la commission sénatoriale du renseignement que la Russie et la Chine profiteraient du fait que les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette. Haines a averti que les deux nations tenteraient de mettre en évidence « le chaos aux États-Unis, que nous ne sommes pas capables de fonctionner en tant que démocratie ».

Si les États-Unis devaient faire défaut, le produit intérieur brut chuterait de 4 % et plus de 7 millions de travailleurs perdraient leur emploi, Moody’s Analytics récemment projeté . Même un bref défaut entraînerait la perte de 2 millions d’emplois, selon les données.

« Il n’y a pas de bonnes options; chaque option est une mauvaise option », a déclaré Yellen. « Je ne veux vraiment pas entrer dans les discussions et les classer parce que, comme tous les secrétaires au Trésor le savent, la seule option qui laisse vraiment notre économie et notre système financier en bon état est de relever le plafond de la dette et de préciser que le Congrès soutient le principe de base que l’Amérique paie ses factures. »

Les républicains s’inquiètent de l’augmentation de la dette nationale, qui est passée de moins de 1 000 milliards de dollars dans les années 1980 à plus de 3 000 milliards de dollars aujourd’hui. Ils refusent de relever le plafond de la dette à moins que cela ne soit accompagné de réductions des dépenses.

Les républicains de la Chambre ont adopté le mois dernier le Limit, Save and Grow Act décrivant les domaines qu’ils souhaitent réduire. Le projet de loi imposerait des coupes radicales dans les dépenses fédérales discrétionnaires, imposerait de nouvelles exigences de travail aux bénéficiaires de l’aide sociale et développerait la production minière et de combustibles fossiles, le tout en échange d’une augmentation du plafond de la dette pendant environ un an.