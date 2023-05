Le plafond de la dette est-il le vrai problème pour l’économie américaine en ce moment ?

Le drame autour de l’augmentation de la limite d’emprunt masque la menace croissante d’un krach sur le marché des bons du Trésor

Le drame du plafond de la dette qui se déroule à Washington DC, comme l’ont noté les commentateurs du monde entier, détourne Biden de son programme géopolitique.

Bien que les craintes initiales que l’impasse l’empêche de participer au sommet du G7 d’Hiroshima ne se sont pas concrétisées, il a été contraint d’annuler ses voyages en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui devaient tous deux impliquer des tentatives pour contenir l’influence croissante de la Chine dans le Pacifique. Il a même dû promettre d’appeler le chef de la majorité au Sénat Kevin McCarthy à bord d’Air Force One sur le chemin du retour. Au cours du week-end, les pourparlers se sont enlisés et n’ont évidemment pas pu reprendre sans l’intervention personnelle du président.

Les républicains exigent des réductions massives des dépenses sociales au cours de la prochaine décennie comme condition préalable au relèvement du plafond de la dette, tandis que les démocrates sont déterminés à limiter au minimum toute réduction. Réconcilier la droite et la gauche sur des questions telles que les exigences de travail pour l’éligibilité aux diverses prestations sociales semble très difficile et les pourparlers ont piétiné plus d’une fois.

Cependant, les démocrates seront fidèles à leur forme passée s’ils se montrent disposés à céder bien plus qu’ils ne l’admettent actuellement et n’acceptent des coupes, désormais commodément imputées aux républicains et au besoin urgent de lever le plafond de la dette.

En effet, si l’administration Biden se souciait vraiment des travailleurs pauvres aux États-Unis, sans parler de son infrastructure en ruine et de son économie en déclin qui pourrait utiliser une forte dose de relance budgétaire et de stratégie industrielle, elle tiendrait compte des conseils d’experts juridiques qui ont précisé que le soi-disant plafond de la dette n’existe en fait pas. En votant le budget, le Congrès a déjà accepté d’emprunter le manque à gagner.

Pas étonnant que tant de personnes à Washington DC soient toujours optimistes quant à un accord. Pourtant, une résolution cette fois-ci semble définitivement plus difficile que jamais, car Janet Yellen et près de 150 PDG de grandes entreprises américaines ont mis en garde contre un désastre en cas de défaut. Jamie Dimon, PDG de la plus grande banque américaine (récemment agrandie en absorbant des banques en faillite), a convoqué une salle de guerre sur la possibilité et a mis en garde contre la panique du marché.

Cependant, même si une résolution est également trouvée cette fois-ci, l’impasse prolongée actuelle aura des conséquences. En 2011, lorsqu’il y avait une impasse similaire, une résolution a été trouvée à temps, mais Standard and Poor a tout de même déclassé la note AAA de la dette américaine. Aujourd’hui, la situation économique aux États-Unis est bien pire et la situation financière, prise entre le roc de l’inflation et l’enclume de la hausse des taux d’intérêt qui détruit les actifs, est extrêmement fragile.

Les marchés montrent déjà qu’ils sont conscients de ces conditions. Ils restent inondés de fonds qui ont besoin d’espoir de profit, aussi désespéré que soit cet espoir et aussi mince que soit la marge bénéficiaire. Cette condition devrait normalement stimuler les marchés pour tous les actifs, mais les investisseurs se détournent à la fois des actions et des obligations américaines. Alors que certains investisseurs transfèrent des fonds des États-Unis vers la Chine, attirés par les meilleures perspectives économiques du pays, de meilleures valorisations et des perspectives d’inflation plus favorables, d’autres peuvent se montrer réticents à parier sur des entreprises américaines qui promettent de réaliser des bénéfices dans le futur et préférer « les sociétés qui versent des dividendes les plus stables que l’Europe a en abondance. »

De plus, les États-Unis font face à une menace encore plus grande et plus immédiate compte tenu de leur dette importante – un effondrement du marché des bons du Trésor. Grâce presque entièrement à la répétition, le monde en est venu à prendre pour vérité la fiction selon laquelle les États-Unis jouissent d’un « privilège exorbitant » d’émettre des dettes sans limite, que le monde ne sera que trop heureux d’acheter. Malheureusement, non seulement cela n’a jamais été vrai, mais ces derniers temps, c’est devenu plus manifestement faux que jamais.

Les États-Unis ont longtemps emprunté à des taux plus élevés que certains autres grands gouvernements, comme l’Allemagne. De plus, au cours de la dernière décennie et avant, le soutien de la Réserve fédérale au marché du Trésor américain a été essentiel pour maintenir les prix à la hausse et faire baisser les rendements. Malgré tout, le fond du marché des bons du Trésor américain s’est effondré au début de la pandémie en mars 2020 et, depuis plus d’un an maintenant, la hausse des taux d’intérêt les soutient également.

Pourtant, la liquidité du marché des bons du Trésor suscite des inquiétudes, en particulier quant à savoir si les vendeurs peuvent trouver des acheteurs. Il n’est donc pas étonnant que le président Biden n’ait pas pu se permettre de céder aux appels des sirènes du lobby de la théorie monétaire moderne, qui soutenait que les États-Unis avaient au moins la capacité d’émettre des dettes sans limite. Au lieu de cela, il a dû limiter prudemment les dépenses dans son budget, en limitant la taille des programmes de dépenses très attendus qu’il avait promis pendant sa campagne électorale, et même alors, il a dû les financer substantiellement avec une augmentation des impôts plutôt que de les financer uniquement par la dette. Tant pis pour le « Privilège exorbitant » et théorie monétaire moderne.

Ainsi, même si l’impasse actuelle sur le plafond de la dette est résolue – et l’acrimonie impliquée mettra en évidence le dysfonctionnement politique américain, un facteur de déstabilisation supplémentaire pour les actifs américains, y compris les bons du Trésor – il reste la question de la valeur réelle de la dette américaine et si le pays peut en effet continuer à emprunter sans limite.

Si l’on se fie au passé, et qu’il n’y a pas grand-chose d’autre sur lequel baser ses attentes, tout cet emprunt sert simplement à réduire les impôts et à fournir d’énormes subventions aux sociétés américaines improductives qui semblent incapables de relever le défi de la Chine dans des domaines tels que que les technologies de l’information et des communications. Même le vaste complexe militaro-industriel américain, fortement subventionné, ne peut produire des armes de pointe qui rivalisent avec la Russie et la Chine avec leurs missiles hypersoniques, et ne peut que fournir une série interminable de guerres qui se terminent par une défaite.

Ainsi, l’histoire de la dette américaine est vouée à avoir beaucoup plus de chapitres, chacun plus peu glorieux que le précédent, à moins qu’un changement politique majeur qui relance la fortune économique américaine n’arrive et, jusqu’à présent, aucun ne se profile à l’horizon.