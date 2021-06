Le placement stratégique des fenêtres dans un bâtiment peut contribuer à le rendre plus durable

La durabilité est devenue un slogan pour décrire notre mode de vie. Le concept s’est imposé comme le modèle idéal de notre environnement bâti pour répondre à nos besoins sans nier les besoins des générations futures.

Pour réduire l’impact environnemental d’un bâtiment, opter pour des systèmes de construction durables est la première chose à faire. L’objectif est d’encourager une perspective holistique lors de la conception ; en se concentrant non seulement sur ce que les gens voient, mais aussi sur la façon dont cela affectera la performance énergétique du bâtiment. L’enveloppe du bâtiment, notamment le choix d’un système de fenestration, dépasse largement son cadre habituel. Il a un impact sur la consommation d’énergie d’un bâtiment par le biais du transfert de chaleur thermique, du gain de chaleur solaire, de la transmission visible et des fuites d’air, formant ainsi un aspect important de la conception durable. Plus qu’une expression architecturale, les systèmes de fenestration sont devenus un facteur déterminant de la durabilité des bâtiments.

Une façade durable est un système de bâtiment intelligent haute performance qui permet à la lumière du jour de pénétrer dans le bâtiment tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et en maintenant un environnement intérieur confortable, favorisant la santé et les besoins de ses occupants. L’approche clé consiste à considérer des approches spécifiques au climat dans l’application de telles façades. Les fenestrations avec un faible facteur U et un SHGC élevé (Solar Heat Gain Coefficient) sont préférées dans les climats froids pour utiliser la chaleur solaire et réduire les pertes de chaleur au minimum. Dans les climats chauds, les produits à faible SHGC offrent un grand potentiel pour réduire la pénétration solaire. Les fenêtres avec des revêtements à faible émissivité et des revêtements spectralement sélectifs sont efficaces pour réduire le gain de chaleur et ont montré une réduction significative de la consommation d’énergie et des coûts requis pour le refroidissement. Les fenêtres en aluminium, par exemple, peuvent être efficaces pour obtenir des valeurs U inférieures. Ils offrent non seulement d’excellentes performances thermiques et nécessitent un entretien minimal, mais sont durables, faciles à entretenir et entièrement recyclables.

Des solutions de fenestration durables dans les maisons peuvent facilement être intégrées à l’aide de fenêtres à double vitrage pour isoler les espaces intérieurs, réduisant ainsi la consommation globale d’énergie des ménages. Il est essentiel de noter que les fenêtres hautes performances avec les nouvelles technologies telles que le double vitrage, les revêtements spéciaux, la construction étanche à l’air, les matériaux de charpente non conducteurs, etc. peuvent représenter une énorme différence dans la création de maisons durables. De tels systèmes durables constituent la solution idéale pour favoriser le développement durable en réduisant la consommation d’énergie dans nos maisons. Aujourd’hui, les fenestrations sont continuellement développées pour devenir les «fenêtres de demain». Offrant une augmentation constante de l’utilisation et du contrôle de la lumière du jour et de l’énergie solaire, les fenêtres deviennent rapidement un « écran climatique » nécessaire pour conserver efficacement l’énergie d’un bâtiment.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici