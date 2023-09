Le Pixel Phone Simulator officiel de Google présente le 8 Pro

Depuis des années maintenant, la série Pixel est le secret le moins bien gardé, volontairement ou non. Poursuivant cette tradition, la série Pixel 8 a fait l’objet de fuites et de fuites, et aujourd’hui nous en avons encore une autre.

La propre simulation 3D du Pixel 8 Pro de Google a été consultée et affichée à la vue du monde entier.

Il montre le Pixel 8 Pro sous tous les angles, révélant ses capteurs, ses ports et leur emplacement, ainsi que les trois coloris du produit phare : Réglisse (le noir), Porcelaine (le beige) et Ciel (le bleu). un).

Le Pixel Phone Simulator, depuis démonté, confirme également le capteur de température, placé à côté des caméras à l'arrière. Reste à savoir dans quel but Google utilisera le capteur de température le 4 octobre.













Le simulateur de téléphone Pixel

Le simulateur confirme également que le Pixel 8 Pro disposera d’un tiroir SIM physique.

