Le Pixel Fold de Google pourrait enfin rendre les téléphones pliables passionnants

De retour en 2021, J’ai écrit que j’étais déçu des téléphones pliables, qui n’a apporté aucune véritable révolution dans la façon dont nous utilisons nos téléphones au quotidien, au-delà de la nouveauté amusante d’un écran qui se plie en deux. Même les meilleurs modèles d’aujourd’hui, comme le Samsung Galaxy Z Fold 4, sont assez décents, mais une fois que vous avez surmonté le drame initial de l’écran pliant, ce ne sont vraiment qu’un autre téléphone Android coûteux. Le problème est qu’avec des tailles et des rapports d’aspect moins courants utilisés sur les pliables d’aujourd’hui, les applications et les jeux ne fonctionnent pas correctement de manière native. Le public est restreint et les développeurs n’ont pas la motivation nécessaire pour consacrer du temps, des efforts et des coûts au développement de leurs applications pour des formes et des tailles étranges.

Mais Google pourrait changer cela assez tôt, avec un Selon les rumeurs, un téléphone Pixel pliable qui pourrait apparaître à Google I/O en mai. La société est dans un endroit unique pour répondre aux problèmes logiciels tout en créant du matériel téléphonique convaincant qui ne casse pas la banque.

Pour être clair, j’aime les téléphones pliables. J’aime particulièrement les grands modèles « book fold », comme le Galaxy Z Fold 4 et Honorer la magie Vs, qui se transforme d’un téléphone de taille normale en un appareil presque de la taille d’une tablette, offrant plus d’espace sur l’écran pour les vidéos, les jeux et les documents. Je me souviens quand j’ai eu le Galaxy Fold de première génération et que je me suis senti vraiment excité de voir l’écran se plier au milieu. Et je me souviens des divers étrangers qui s’arrêtaient et demandaient à le voir quand je l’utilisais en public – avec un barman tellement fasciné par la démo que j’ai donnée qu’il m’a rendu la pareille avec une bière gratuite. Score.

Le plus grand écran interne de la série Galaxy Z Fold est idéal pour regarder des vidéos. Andrew Lanxon/Crumpe

En savoir plus: Meilleurs téléphones pliables à acheter en 2023

Mais le logiciel est toujours là où les téléphones pliants sont à la traîne. Android est conçu principalement pour les smartphones Candybar ordinaires, qui mesurent généralement entre 6 et 6,8 pouces et ont des rapports d’aspect standard comme 16: 9. En d’autres termes, des téléphones comme le Galaxy S23 Ultra ou Pixel 7 Pro tirer pleinement parti d’Android, et les développeurs d’applications conçoivent leurs applications pour ces mêmes facteurs de forme. Pourquoi? Parce qu’il s’agit des tailles les plus couramment utilisées, leurs applications seront donc optimisées pour le plus grand nombre d’appareils.

Android 12L et 13 résoudre certains des problèmes de dimensionnement, mais toutes les applications ne sont pas optimisées et laissent trop d’espace sur l’écran vide ou doivent s’étirer maladroitement pour s’adapter à l’écran. Le Galaxy Z Fold 4, par exemple, a un rapport d’aspect haut et étroit de 23,1: 9 à l’extérieur et un aspect plus carré de 21,6: 18 pour l’écran intérieur – deux tailles non standard dont les développeurs doivent tenir compte. Et c’est juste un appareil.

Le Mate X pliable vers l’extérieur de Huawei était l’un des premiers téléphones pliables que nous avons vus. Andrew Lanxon/Crumpe

C’est le même problème de fragmentation d’Android qui afflige la plate-forme depuis le début : trop d’appareils différents signifient qu’il est difficile pour les développeurs de créer. La stratégie d’Apple d’avoir moins de tailles d’affichage et des rapports d’aspect presque identiques signifie qu’il s’agit généralement de la plate-forme la plus facile à utiliser pour les développeurs. Mais Google a travaillé dur au fil des ans pour faire d’Android un terrain de jeu plus facile, et il pourrait en faire de même pour les pliables.

Alors, un téléphone Pixel pliable pourrait-il n’être qu’un autre appareil avec lequel les développeurs doivent lutter ? Peut-être pas. Si Google s’est engagé à utiliser la technologie d’écran pliant dans sa gamme de produits, il est prudent de supposer que nous verrons des mises à jour clés dans Android qui sont spécifiquement adaptées aux téléphones pliants et aux différents facteurs de forme. J’aimerais voir un logiciel qui fait un meilleur travail de redimensionnement automatique des applications, de double écran lors de l’utilisation d’un grand écran comme celui du Z Fold 4 ou de la création de plus d’astuces dans les applications par défaut qui tirent parti des écrans intérieurs et extérieurs.

Les dimensions hautes et étroites du Galaxy Z Flip présentent un autre dilemme pour les développeurs. Patrick Hollande/Crumpe

De plus, Google travaillera probablement plus étroitement avec ses principaux partenaires développeurs comme Samsung, en les aidant non seulement à optimiser leurs applications existantes pour les appareils pliables, mais également à en créer de toutes nouvelles qui ne peuvent être réalisées qu’avec des téléphones de ce type. Ces partenariats seront cruciaux pour aider Google à créer un téléphone pliable de première génération convaincant, d’autant plus que les téléphones Pixel non pliables ne représentent que plus de 2% de part de marché des smartphones aux États-Unis, selon la société d’analyse StatCounter. En comparaison, Samsung détient près de 30 % des parts aux États-Unis.

Les téléphones Pixel ont tendance à offrir une excellente expérience Android dans un bon matériel qui coûte des centaines de moins que les téléphones phares iPhone ou Galaxy S. Les partenariats avec Google seront essentiels pour faire décoller un Pixel pliable à un prix abordable. Un prix moins cher est essentiel pour obtenir un public plus large qui inciterait les développeurs à créer des applications plus centrées sur les plis.

Il y a beaucoup de « si » et de « pourrait », et nous ne savons pas avec certitude si Google lancera un pliable. Nous ne savons pas non plus si Google a mis en place une stratégie pour encourager l’adoption en travaillant avec les développeurs de logiciels. Google devra également s’appuyer sur plus que son nom reconnaissable pour catapulter la catégorie dans la cour des grands. N’oublions pas que Microsoft Surface Duo 2 n’est pas exactement omniprésent, et le Galaxy Z Fold de Samsung non plus.

Mais je garde espoir, ne serait-ce que parce que j’en ai besoin. Les smartphones standards sont devenus de plus en plus ternes et répétitifs. Pour quelqu’un qui écrit sur les téléphones pour gagner sa vie, c’est un problème. Les pliables offrent une opportunité de faire les choses d’une manière différente et plus excitante, mais il appartiendra à Google de savoir si la catégorie s’épanouit ou non.