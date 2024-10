Le Pixel 9A de Google pourrait avoir un écran plus grand

La taille de 6,3 pouces le rendrait plus grand que les dernières générations de téléphones Pixel de la série A, y compris les 8A, 7A et 6A, tous équipés d’un écran de 6,1 pouces. Parallèlement à une augmentation de la taille de l’écran, le Pixel 9A serait également doté d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, du chipset Tensor G4 de Google, de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.