Le Pixel 9 Pro Fold ne constate aucune amélioration d’une année sur l’autre lors du test de pliage

La charnière n’est toujours pas la partie la plus faible du Pixel 9 Pro Fold lors d’un test de durabilité et de pliage, ainsi que lors du démontage ultérieur, JerryRigTout.

L’écran de protection Gorilla Glass Victus 2 (Actua) « se raye à un niveau six avec des rainures plus profondes à un niveau sept », tandis que l’écran intérieur en verre ultra fin (Super Actua) se raye à un niveau deux, les ongles pouvant également causer des dommages.

L’extérieur du téléphone est fait d’un «alliage d’aluminium à haute résistance de qualité aérospatiale”, y compris la surface de la charnière. Les composants internes de la charnière sont en « acier multi-alliage ».

Lorsqu’elle est exposée à la saleté et au sable, on entend la charnière commencer à grincer car il n’y a pas de protection contre la poussière (IPX8).

Un test de pliage fermé ne révèle aucun problème pour le Pixel 9 Pro Fold, mais les problèmes surviennent lorsqu’il est ouvert et plié par l’arrière. Malgré le fait que les panneaux arrière gauche et droit se rejoignent et recouvrent la colonne vertébrale de la charnière, « il ne semble pas y avoir beaucoup de résistance ».

Ce sont les lignes d’antenne du boîtier situées à côté de la charnière qui sont en cause, comme c’était le cas l’année dernière. Dans ce test de pliage, c’est la paire située du côté de l’écran de protection, l’écran en question se détachant du boîtier au lieu de se casser. Pendant ce temps, la charnière elle-même, comme sur l’original, survit.

En comparaison, le Z Fold 6 de Samsung a survécu à une test similaireavec les deux moitiés verrouillées et finalement sans se plier de manière catastrophique.

La vidéo se poursuit par un démontage, avec iFixit aussi J’en ai fait un hier. Sous l’écran de protection se trouve la plus grande batterie, tandis que l’autre moitié est entourée de la plus petite cellule et de la carte mère. Comme sur les téléphones de type dalle cette année, l’USB-C est sur sa propre carte pour une réparation plus facile.

Nous voyons la chambre à vapeur sous la batterie et le Tensor G4, avec une observation intéressante de Zach : « La majeure partie de la dissipation thermique se produit à l’arrière, ou sur le côté interne de l’appareil lorsque l’écran est fermé, s’écoulant du processeur vers la grande chambre à vapeur puis vers le centre du Fold, ce qui est une démarche intéressante puisque le centre du téléphone est doté d’un écran pliable en plastique qui, à mon avis, ne serait pas très efficace pour évacuer la chaleur… »