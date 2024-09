Le Pixel 9 Pro Fold met parfaitement en évidence le problème du pliage

Les appareils pliables ne sont plus une « nouvelle » technologie, mais à mesure qu’ils mûrissent, une chose reste claire : aucun appareil pliable ne fait « bien » les choses pour le moment, car le marché continue de ne s’adresser qu’à des utilisateurs de niche, et le Pixel 9 Pro Fold en est une parfaite illustration.

Le Google Pixel 9 Pro Fold est l’un des derniers modèles d’un marché en pleine croissance des appareils pliables de type livre. Ces appareils sont conçus avec l’idée de transporter un téléphone qui s’ouvre pour former quelque chose de plus proche d’une tablette. Cela s’oppose aux appareils pliables de type flip, qui sont censés prendre un smartphone de taille normale et le condenser en quelque chose de plus petit.

Pour ma part, j’ai toujours pensé que ces appareils de type livre étaient ceux qui avaient le plus d’utilité, mais il y a eu un gros problème dès le début.

Quelle est la bonne façon de le faire ?

Au début, il n’existait pas de méthode unique pour fabriquer un appareil pliable. Samsung avait un écran extérieur haut et étroit. Oppo avait un design ultra compact. Huawei et d’autres ont joué avec des écrans qui se repliaient sur l’extérieur plutôt que sur l’intérieur. Il s’agissait simplement de lancer des idées pour voir ce qui collait et ce que les gens aimaient.



















Les problèmes étaient donc nombreux. Les applications Android étaient rarement optimisées pour ces écrans et, dans de nombreux cas, vous trouverez toujours des jeux ou des applications qui ne fonctionnent pas bien avec l’écran plus large d’un appareil pliable.

Et il y a aussi le problème constant d’essayer de comprendre comment tirer parti du facteur de forme.

Vous avez deux fois plus d’écran à l’intérieur, mais à quoi bon si le film que vous regardez n’en occupe qu’un tiers, ou si le jeu auquel vous jouez est recadré, ou si le site Web que vous visitez est simplement agrandi au maximum ? C’est une question à laquelle les nombreuses marques qui proposent des smartphones pliables n’ont toujours pas vraiment répondu. Même Google se contente de dire que vous pouvez « faire plus de choses sur un écran plus grand » sur le Pixel 9 Pro Fold tout en offrant quelques petits exemples de cela sur sa fiche de magasin pour le nouveau pliable. Et c’est un problème, oui. Personne ne sait encore comment parler des pliables, car ils ne sont pas encore parfaits. L’« application phare » n’a pas encore été trouvée.

Mais, pour moi, je pense que c’est aussi là que ces appareils brillent.

Les téléphones pliables sont destinés à un créneau, à de nombreux créneaux. Ils nous font considérer nos téléphones de manière complètement différente. Si vous regardez un téléphone pliable du point de vue d’un téléphone normal, ils semblent tout simplement inutiles. Mais c’est dans ces moments où vous pensez au-delà des contraintes des téléphones que nous avons depuis des années que ces appareils brillent. Les moments magiques où je peux accomplir une tâche sur un téléphone pliable qui aurait pris deux fois plus de temps ou aurait été beaucoup plus difficile sur un téléphone normal sont les raisons exactes pour lesquelles je garde toujours un téléphone pliable dans ma poche.

Ces expériences sont différentes pour chacun. Pour moi, cela se résume aux moments où j’ai besoin d’accéder à un site Web complet en déplacement, ce qui est pénible sur un smartphone normal. Ou lorsque je dois jongler avec des applications. Sur un smartphone pliable, je peux simplement les mettre côte à côte plutôt que de faire des allers-retours ou des contraintes de multitâche sur un smartphone traditionnel. Est-ce que je fais ce genre de choses tous les jours ? Non ! Mais c’est la beauté d’un smartphone qui peut littéralement fermer la partie que vous n’utilisez pas lorsque vous n’en avez pas besoin.











Il n’y a pas deux personnes qui utilisent un livre pliable de la même manière. C’est pourquoi il n’existe pas de conception parfaite, ni de façon parfaite de l’utiliser. Une plus grande surface pour le Web et le multitâche sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles j’aime porter un livre pliable, mais pour quelqu’un d’autre, cela peut se résumer à avoir simplement plus de place pour une application spécifique, à écrire à la main avec un stylet ou à jouer à un jeu spécifique qui les convainc de leur livre pliable.

Jusqu’à présent, je déteste un peu que les objets pliables commencent à fusionner avec les mêmes idées de base.

Le Pixel 9 Pro Fold en est un bon exemple. Au lieu de s’en tenir à la disposition à écran large de son prédécesseur, qui était meilleure pour les films et les jeux, il opte pour quelque chose qui est, eh bien, la même chose que Samsung et OnePlus font déjà. On peut en dire autant de Samsung. L’écran extérieur étroit du Fold 5 et des précédents était un inconvénient pour beaucoup, mais il a conduit à un rapport hauteur/largeur intérieur qui présentait des avantages en termes de convivialité, comme pour la saisie.

Avant que les designs convergent tous vers ce rapport d’aspect presque carré, les acheteurs de pliables pouvaient vraiment choisir ce qui leur convenait le mieux. Leur niche était satisfaite.

Je pense que, parmi toutes les options de conception pliables, celle utilisée par le OnePlus Open, le Galaxy Z Fold 6 et maintenant le Pixel 9 Pro Fold est peut-être la meilleure dans l’ensemble. C’est celle qui fait la différence la mieux et qui sert le plus grand nombre de personnes, mais ce n’est pas vraiment l’objectif des pliables – du moins pas à ce stade. Si les fabricants de pliables voulaient servir le plus grand nombre de personnes, ils s’efforceraient de baisser les prix, et non de les augmenter. Ils investiraient beaucoup plus pour mettre à niveau les logiciels, donc tout sur un pliable tire en fait parti du fait d’être sur un pliable. Mais, cinq ans plus tard, on a l’impression que ce n’est pas le cas, du moins pas dans la mesure où cela devrait être le cas.

Allons-nous un jour nous mettre d’accord sur la « bonne » façon de concevoir un appareil pliable ? Avec la convergence des designs, il semble que c’est ce que le marché essaie naturellement de faire. Le Pixel 9 Pro Fold est la version de Google de la « bonne » façon de procéder, même si elle sait que certaines personnes ne seront pas d’accord.

