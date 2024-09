Le Pixel 9 Pro Fold a un avantage inattendu sur ses rivaux

Le Pixel 9 Pro Fold est la deuxième entrée de Google dans le marché de plus en plus encombré des appareils pliables. Si chaque appareil pliable a ses arguments de vente, le Pixel 9 Pro Fold aurait un avantage unique sur ses concurrents : la réparabilité.

L’équipe iFixit a procédé au démontage du dernier smartphone pliable de Google pour évaluer la réparabilité de l’appareil. D’après la vidéo et les informations qui l’accompagnent blog l’équipe est repartie très impressionnée par la dernière offre de l’entreprise. En fait, ils vont jusqu’à le décrire comme le « pliable le plus excitant que nous ayons vu sur la table de démontage d’iFixit ».

Tout d’abord, Shahram Mokhtari d’iFixit évoque l’impressionnante modularité du Pixel 9 Pro Fold. Mokhtari affirme que la disposition interne est intuitive et que l’utilisation de vis 3IP rend le démontage suffisamment simple pour le profane. Il souligne ensuite la facilité avec laquelle les pièces à forte usure mécanique sont amovibles. Par exemple, le port USB-C est isolé de la carte mère, ce qui signifie que les remplacements peuvent être moins chers et plus faciles. Il semble que cela soit également vrai pour le plateau de la carte SIM de l’appareil.