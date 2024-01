Le Pixel 9 de Google obtient son premier rendu et ressemble beaucoup à un iPhone

Si Google s’en tient à la cadence habituelle des sorties d’appareils, le Google Pixel 9 sortira dans environ neuf mois. C’est loin, mais pas si loin que cela ne puisse être divulgué : le toujours fiable Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, propose un ensemble de rendus Pixel 9 Pro à MonPrixIntelligent. Habituellement, ces rendus sont basés sur les fichiers CAO dont les concepteurs d’accessoires ont besoin avant de pouvoir commencer à fabriquer des produits. Ainsi, même si tous les composants principaux doivent être corrects au millimètre près, les matériaux, les couleurs et certains petits détails peuvent être spéculatifs.

Il y a un parcelle des différences dans ces rendus. Premièrement, les rendus montrent une bande métallique plate sur les côtés, ce qui le fait ressembler beaucoup à un iPhone. Samsung a également adopté ce design pour les Galaxy S24 et S24 Plus, de sorte que tout le monde semble vouloir ressembler à son plus grand rival. Cela permet à l’avant et à l’arrière du téléphone d’être des plaques de verre complètement plates, au lieu de l’arrière en verre arrondi du Pixel 8. L’écran est également à nouveau complètement plat.

L’autre différence visible majeure est la barre de caméra, qui s’étendait d’un côté à l’autre à l’arrière du téléphone, mais qui est désormais une barre flottante qui n’est pas connectée aux côtés. Cela rend la barre de caméra plus proche du design Pixel Fold. La barre de la caméra Pixel Fold était un rectangle arrondi, mais il s’agit d’une forme de pilule complète qui, dans ces rendus, suit la forme du couvercle en verre de la caméra. Outre les objectifs de l’appareil photo, la barre dispose d’un flash LED et d’un deuxième cercle de capteurs mystère. Sur le Pixel 8, le cercle sous la LED est un capteur de température. J’ai l’impression que le capteur de température a été soit panoramique, soit oubliédonc cela ne me surprendrait pas de le voir réduit, mais les réalités du cycle de développement des smartphones pourraient le rendre trop tôt pour cela.

Le rapport de MySmartPrice répertorie un écran de « 6,5 pouces », mais je ne pense pas que ce soit exact. Les dimensions indiquées, 162,7 × 76,6 × 8,5 mm, sont fondamentalement identiques à celles du téléphone actuel, 162,6 × 76,5 × 8,8 mm, de sorte que l’écran ne peut pas être plus petit sans une augmentation majeure de la taille du cadre qui n’est pas dans le rendu. Le rapport mesure probablement entre les coins arrondis de l’écran et obtient “6,5 pouces”, alors que la norme de l’industrie consiste à créer coins carrés imaginaires et mesurez entre ceux-ci. Ce style de mesure vous donnerait les 6,8 pouces habituels.

OnLeaks propose également un ensemble de rendus pour le modèle de base Pixel 9, disponible à 91mobiles. Comme d’habitude, c’est essentiellement le même que le design Pro dans une taille plus petite avec quelques éléments coûteux coupés. Habituellement, les caméras sont réduites par rapport à ces modèles moins chers, que ce soit en quantité, en qualité ou les deux. Nous ne connaissons pas les composants individuels de la caméra, mais ce rendu montre étonnamment trois caméras arrière, tout comme le grand modèle Pro. Le modèle de base du Pixel 8 ne dispose que de deux caméras arrière. Il y a également un capteur mystérieux sous le flash LED, alors que le Pixel 8 n’a pas de capteur supplémentaire. Le téléphone est également plus grand, mesurant 152,8 × 71,9 × 8,5 mm, tandis que le Pixel 8 mesure 150,5 × 70,8 × 8,9 mm.

Si nous pouvons spéculer une minute, un modèle de base plus costaud, le Pixel 9, aurait plus de sens dans la gamme d’appareils de Google. La gamme Pixel de milieu de gamme de la série A a été considérablement améliorée avec la sortie 2023 du Pixel 7a, et nous avons écrit que cela rendait le modèle de base Pixel 8 obsolète. Les deux téléphones sont équipés de puces phares Google Tensor G2, d’écrans 90 Hz et de batteries de taille similaire, mais le 7a coûtait 100 $ moins cher, tuant pratiquement tout marché pour le modèle de base Pixel 8. Si Google veut rendre la série A aussi bonne, il Il serait préférable que le Pixel 9 soit un modèle « mini-Pro », si cela a du sens : toutes les mêmes fonctionnalités et spécifications que le Pixel 9 Pro, mais dans un boîtier plus petit. Google doit faire quelque chose pour séparer le modèle de base de la série A, et le meilleur réseau de caméras suggère que Google s’engage dans cette voie. Après tout, c’est ainsi que fonctionne l’iPhone.

Il semble incroyablement tôt pour parler du Pixel 9, mais c’est la deuxième fois que des rumeurs concernant le téléphone arrivent sur notre bureau. Le premier rapport concernait un assistant IA “Pixie” sur lequel Google travaille, qui serait censé être exclusif à la gamme Pixel.