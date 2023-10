Le Pixel 8 Pro est le choix cette année

La décision concernant le téléphone Pixel 8 à précommander cette année m’a semblé si claire après avoir regardé la révélation (toutes les fuites également), puis consulté le Google Store il y a quelques jours. Dans les versions précédentes, je ne peux pas en dire autant, car j’étais toujours partagé entre grand ou petit, courbe ou pas de courbe, et si j’avais ou non besoin d’un téléobjectif. Pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, je devais passer au Pro.

Voici ce qui a motivé cette décision.

Nous sommes donc clairs, j’ai assisté à l’événement Made by Google plus tôt dans la semaine et j’ai passé un peu de temps avec les deux téléphones, mais j’avais déjà décidé quel téléphone serait mon prochain. En fait, j’ai commencé à réfléchir à cela la semaine dernière parce que je penchais alors vers le Pixel 8 Pro. Après avoir regardé Google confirmer tout cela, puis les avoir vus en personne, ma carte de crédit était prête.

MISES À NIVEAU DU PIXEL 8 PRO: Pour cette année, Google a vraiment placé le Pixel 8 Pro dans sa propre catégorie. Avec les gammes Pixel 6 et Pixel 7, j’avais l’impression que les modèles Pro étaient légèrement au-dessus, mais ils avaient aussi leurs inconvénients et une énorme différence de prix qui m’ont retenu sur les modèles plus petits. Vous savez, j’ai adoré le Pixel 7 l’année dernière et je l’ai appelé le « meilleur ». Ces modèles Pro avaient ces foutus écrans incurvés, des objets brillants partout et essentiellement les mêmes fonctionnalités que les versions plus petites.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro présentent de nombreuses différences. Nous avons déjà dressé une longue liste, et je ne suis pas sûr qu’elle aborde la totalité de tout cela. Mais pour récapituler, le Pixel 8 Pro dispose d’un écran OLED plat à taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, d’un verre mat à l’arrière qui est si beau en personne, de toute une gamme d’appareils photo améliorés, dont un nouveau ultra-large de 48 MP, d’un étrange capteur de thermomètre, Un verre de protection Gorilla amélioré, plus de RAM (comme d’habitude), une caméra selfie avec mise au point automatique et un tas de fonctionnalités logicielles exclusives.

EXCLUSIVITÉS PIXEL 8 PRO: Ces fonctionnalités incluent les commandes de caméra Pro, l’accès à Video Boost et la possibilité d’exécuter des modèles d’IA génératifs sur l’appareil. La plupart des éléments alimentés par ces modèles arriveront plus tard, mais leur importance ne doit pas être négligée. Google offre au Pixel 8 Pro une meilleure gomme magique qui supprime les objets plus gros et remplit l’espace de ceux-ci plutôt que de simplement les mélanger. Il aura le pouvoir de zoomer, d’améliorer les objets sur l’appareil, de vous donner des résumés de vos enregistrements vocaux et de rendre vos réponses intelligentes via Gboard plus intelligentes. Encore une fois, tout ce qu’ils ont dit concerne uniquement le Pixel 8 Pro.

Qu’est-ce que c’est, vous ne comprenez pas pourquoi puisque le Pixel 8 tourne sous le même Tensor G3 ? Ouais, c’est drôle, non ? C’est juste une autre raison de choisir le Pixel 8 Pro. Au-delà de la caméra améliorée, Google dit spécifiquement que le Pixel 8 Pro est différent à leurs yeux et recevra la majorité des nouveautés intéressantes. La liste des articles exclusifs pour le Pixel 8 Pro ne fera probablement que s’allonger dans les années à venir.

Cela ne veut pas dire que le Pixel 8 ne semble pas encore avoir une sacrée valeur. Il a une augmentation de 100 $, mais il reste moins cher que le Galaxy S23 à 699 $, dispose d’un écran 120 Hz amélioré, d’un nouvel appareil photo principal, Tensor G3, et a une forme et une taille vraiment géniales. Cela devrait également être un appareil à une main pour les amateurs de petits téléphones. Il y a beaucoup à aimer ici, surtout si votre budget est bien inférieur au prix de 1 000 $ du Pixel 8 Pro.

PRÉCOMMANDE PIXEL WATCH 2 BONUS: Cela dit, Google a certainement rendu la situation de précommande du 8 Pro encore plus agréable en lançant une Pixel Watch 2 gratuite, un cadeau de 350 $ qui m’intéressait quelque peu. Non pas que j’avais besoin de mettre à niveau ma Pixel Watch d’origine, mais Google m’en donne maintenant un après avoir choisi le Pixel 8 Pro. Bien sûr, les valeurs d’échange qu’ils proposent sont plutôt pathétiques. Cependant, je reçois environ 420 $ pour le Pixel 7 Pro, puis une montre de 350 $ dans le cadre de la transaction. Ce n’est pas un mauvais combo.

Aussi en verre mat. J’ai l’impression que je dois le mentionner 6 fois de plus. C’est tellement joli en personne. Et mec, il a un écran plat. Un appartement. Écran.

Alors oui, le Pixel 8 Pro est mon prochain. Prends ça, Tim.