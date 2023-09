Le Pixel 8 ignore probablement la mauvaise idée d’Apple uniquement pour l’eSIM

Depuis qu’Apple a supprimé le plateau SIM au profit de l’eSIM uniquement sur l’iPhone, le monde attend (à juste titre) de voir qui suivrait. Samsung serait-il le premier sur Android ou OnePlus ou Google prendraient-ils le pas ? Il s’avère que personne n’a franchi ce grand pas, et les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne seront probablement pas les premiers.

Cette nouvelle vient de sources de 9to5Google, qui pensent que Google inclura effectivement un plateau SIM dans sa gamme Pixel 8. Il y a eu des questions autour du plateau SIM après que les rendus de l’appareil l’ont laissé de côté à un moment donné et que les gens ont découvert un outil de transfert eSIM qui pourrait apparaître dans Android 14. L’idée était que ces deux événements pourraient se connecter au lancement du Pixel 8 avec Google annonçant que tout allait pour le mieux sur eSIM.

Cette nouvelle selon laquelle Google s’en tient à un plateau SIM n’est donc pas nécessairement choquante, mais elle met fin à l’une des rumeurs qui nous intéressaient le moins. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez déjà essayé de configurer une eSIM via Verizon ou T-Mobile ou tenté de changer de téléphone à la hâte, laissez-moi vous dire que cela peut être une expérience frustrante. Pour configurer ou activer une eSIM sur la plupart des opérateurs, vous devez d’abord les appeler et parcourir qui sait combien de menus téléphoniques pour le faire. C’est un terrible pas en arrière dans le déplacement de votre numéro de téléphone d’un téléphone à un autre, alors que cela aurait vraiment dû faciliter les choses. Il s’avère que déplacer physiquement une carte SIM via un plateau est toujours le plus rapide.

Dans quelques nouvelles supplémentaires, la rumeur dit que le Pixel 8 Pro reprendrait Night Sight pour la vidéo. Cela pourrait simplement signifier un enregistrement vidéo de meilleure qualité lorsque l’éclairage n’est pas optimal, et c’est cool. Personne n’aime les vidéos floues de ces excursions nocturnes, n’est-ce pas ? Je suppose que nous remercierons Tensor G3 pour l’amélioration, même si ce serait regrettable si cela ne concerne pas le Pixel 8 ou tout autre appareil Pixel plus ancien.

Pour ceux qui l’ont manqué, Google a confirmé que le 4 octobre est la date à laquelle nous apprendrons tout sur la série Pixel 8 et la Pixel Watch 2. Je suis sûr que je suis prêt.