Le Pixel 8 de Google pourrait supprimer l’emplacement SIM, tout comme l’iPhone

Le été des pliables a commencé à s’essouffler, et nous passons maintenant au prochain lot de téléphones phares. Le Pixel 8/8 Pro de Google devrait être la prochaine version majeure du smartphone Android cet automne. Et il pourrait s’agir du premier smartphone uniquement eSIM de Google. Apple est passé à l’eSIM uniquement avec le iPhone 14 et iPhone 14 Pro l’année dernière après avoir vanté les avantages de sécurité supplémentaires des appareils uniquement eSIM.

Le nouveau téléphone Pixel à 1 800 $ de Google en vaut-il la peine ? | Examen de Gizmodo

Noté bricoleur de code source Mishaal Rahman tweeté une théorie selon laquelle le rendus de mars 2023 du Pixel 8/8 Pro n’a pas montré d’emplacements SIM. Contrairement aux appareils Pixel précédents, y compris le récemment lancé Pliage de pixels, il ne semble pas y avoir de slot SIM présent dans les images du téléphone. Rahman a également remarqué que les précédents Pixel 6 et Pixel 7 les rendus provenant de sources similaires représentaient un emplacement SIM. Est-ce que ça pourrait être? Google rejoint-il Apple en abandonnant l’emplacement SIM au profit de l’eSIM uniquement ? Le Pixel va-t-il changer déclencher une tendance parmi les autres fabricants de téléphones Android ?

Ces rendus ne sont pas officiels, et Google n’a pas suivi avec une taquinerie à Google I/O 2023 comme on s’y attendait. La société n’a pas immédiatement commenté la possibilité d’un Pixel 8/8 Pro uniquement eSIM. Mais il pourrait y avoir une certaine crédibilité derrière la rumeur, car Google a régulièrement jeté les bases des transferts eSIM dans Android 14. 9to5Google a révélé aujourd’hui que Google avait développé la fonctionnalité dans les services Google Play. Les détectives de code du site ont publié des captures d’écran montrant que l’activation eSIM d’Android reposera sur la numérisation de codes QR. La fonctionnalité n’est pas encore en ligne, cependant.

La plate-forme Android prend en charge les connexions eSIM depuis 2016, bien que la plupart des téléphones de l’écosystème utilisent principalement la Nano SIM, même la Galaxy Z Fold 5 prend une carte SIM physique. Le mode de vie uniquement eSIM n’a pas encore décollé sur la plate-forme Android, mais je l’attends avec impatience. Je suis sur le point de déplacer une carte SIM de l’année dernière Galaxy Z Fold 4 au Rien Téléphone (2) en préparation d’un examen de ce dernier. Bien que j’apprécie l’acte physique de transférer des numéros, après l’activation transparente de mon compte Google Fi sur l’iPhone 14 Pro, j’ai réalisé qu’il était agréable de ne pas avoir à gérer de pièces physiques supplémentaires.