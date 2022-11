Le Pixel 7a pourrait être un monstre de milieu de gamme

Nous en apprenons étrangement un peu récemment sur le vraisemblablement à venir Pixel 7a de Google. je dis bizarrement car nous sommes en novembre et le Pixel 6a est sorti il ​​y a seulement quelques mois. Vais-je porter plainte ? Non, pas quand les rumeurs et les fuites indiquent que le Pixel 7a est un très, très bon téléphone.

Merci au développeur/Pixel leaker Kuba Wojciechowski, il y a certaines choses que nous sommes assez sûrs de dire pour le moment. Ce que nous savions déjà (via une rumeur et non une confirmation officielle de Google, ce qui signifie que tout pourrait changer), c’est que le Pixel 7a pourrait proposer une recharge sans fil (une première pour la série), un écran fabriqué par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, plus un corps en céramique. Là où les choses ont changé, c’est le département de la caméra.

Auparavant, on pensait que nous pouvions voir Google lancer le Pixel 7a avec un capteur d’appareil photo GN1 fabriqué par Samsung à l’arrière. Ces informations semblent obsolètes, car le dernier code détaille l’utilisation des objectifs IMX787 (grand angle) et IMX712 (ultra large) fabriqués par Sony. Bien qu’il ne soit pas livré avec un GN1, qui figurait sur la gamme Pixel 6, l’IMX787 est certainement une mise à niveau de qualité, en particulier pour un appareil considéré comme de milieu de gamme.

Kuba précise également que le Pixel 7a pourrait probablement être le premier appareil doté du silicium Tensor de Google à inclure la puce combinée WiFi 6E/Bluetooth de Qualcomm par rapport à une puce de Broadcom (utilisée dans les séries Pixel 6 et Pixel 7), comme en témoigne la référence au SKU WCN6740. .

Nous sommes probablement encore un peu loin de tout lancement du Pixel 7a, donc cela dit, tout cela pourrait changer. C’est la nature de l’affaire des fuites/rumeurs. Jusqu’à présent, cependant, le Pixel 7a sonne plutôt bien.

// @Za_Raczke