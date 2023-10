Best Buy a lancé ses premières offres du Black Friday, pourquoi pas, avec des économies disponibles exclusivement pour les membres Best Buy Plus et Total Tech. Cela signifie que si vous ne payez pas pour ces avantages, vous ne bénéficiez pas de ces offres avantageuses. Désolé.

Bien qu’il y ait des milliers d’économies à réaliser sur les téléviseurs, les appareils électroménagers et tout ce qui existe sous le soleil, la plus grande économie à laquelle nous assistons est une Pixel 7a pour seulement 374 $. C’est 125 $ de réduction sur le prix habituel de 499 $, ce qui est vraiment bien. Si vous avez besoin d’être convaincu qu’un Pixel 7a à 374 $ est une bonne affaire, lisez notre critique, mais le principal point à retenir est que le Pixel 7a dispose d’un excellent logiciel, matériel et système de caméra. Tout cela pour moins de 400 $, c’est génial.

Si vous êtes curieux de connaître l’adhésion à Best Buy Plus, ce n’est en fait pas si mal si vous faites un peu d’achats de technologie. C’est 50 $ par an, ce qui vous permet d’expédier les articles en 2 jours, des fenêtres de retour et d’échange prolongées, un accès exclusif aux ventes (comme celle-ci) et bien d’autres encore. Même si vous achetez un abonnement et ce téléphone, vous économisez toujours 75 $.

Suivez le lien ci-dessous pour acheter.