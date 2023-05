Le Pixel 7A élève la barre pour le Pixel 8

Nous n’avons pas entendu parler du Pixel 8 lors de la conférence I/O de Google, mais la société a lancé le Pixel 7A – une alternative plus conviviale au Pixel 7. C’est une excellente nouvelle pour les fans de Pixel, car le 7A offre de nombreux les mêmes avantages que le Pixel 7 – comme un excellent appareil photo et le nouveau processeur Tensor G2 – pour 100 $ de moins. Mais cela me fait également me demander si les téléphones de la série A de Google commencent à éclipser ses Pixels phares.

Maintenant que Google a réduit l’écart entre le Pixel 7 et le 7A, il devrait réfléchir plus attentivement à son public cible pour le Pixel 8. Si le Pixel 7A est destiné à ceux qui veulent une expérience Pixel de base sans compromettre les performances et la qualité de l’appareil photo, et le Pixel 7 Pro est destiné aux passionnés de photographie, alors à qui s’adresse le Pixel 7 ? C’est la question à laquelle j’espère que Google répondra avec le Pixel 8, ainsi que d’autres améliorations de routine de la prise en charge logicielle et de la durée de vie de la batterie.

Google lance généralement de nouveaux téléphones Pixel à l’automne, nous espérons donc en savoir plus sur le Pixel 8 dans quelques mois.

Le Pixel 8 doit se démarquer du prochain téléphone de la série A de Google

Avec le Pixel 8, Google doit faire plus pour que son prochain téléphone Pixel se démarque. Le Pixel 7A à 499 $ possède déjà de nombreuses fonctionnalités que la plupart des gens recherchent dans un nouveau téléphone, comme un excellent appareil photo, des performances fluides, un logiciel facile à utiliser et une autonomie de batterie décente.

Les principales différences entre le Pixel 7 et le 7A résident dans la conception légèrement plus durable du premier, son écran plus grand et son partage de batterie. Cette dernière fonctionnalité vous permet de charger des accessoires compatibles en les posant à l’arrière du téléphone, le transformant essentiellement en un chargeur sans fil. Le Pixel 7 dispose également d’un capteur d’appareil photo plus grand qui est plus sensible à la lumière selon Google, mais je n’ai pas remarqué beaucoup d’amélioration lors de la comparaison des photos des deux téléphones.

Le Pixel 7 et le Pixel 7A ont l’impression de cibler le même public : les fans d’Android qui veulent un téléphone polyvalent avec un excellent appareil photo et un écran de taille raisonnable. Le Pixel 7 Pro se distingue par son écran plus grand, son téléobjectif supplémentaire et sa macrophotographie. Il est également disponible dans une option de stockage de 512 Go, contrairement au Pixel 7, et dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz pour un défilement encore plus fluide. Exemple : De nombreux facteurs distinguent le Pixel 7 Pro du Pixel 7, mais pas autant qui différencient le Pixel 7 du 7A.

À l’avenir, Google pourrait apporter quelques modifications pour résoudre ce problème. Cela pourrait peut-être augmenter légèrement la taille d’affichage du Pixel 8 à 6,4 pouces au lieu de 6,3 pouces. Cela mettrait plus de distance entre l’écran du Pixel 8 et un futur Pixel 8A, en supposant que Google conserve la même taille d’affichage de 6,1 pouces pour les prochains téléphones de la série A.

Google pourrait également augmenter la vitesse du Pixel 8 en matière de charge, puisque le Pixel 7 et le Pixel 7A offrent des vitesses de charge similaires (jusqu’à 18 W sur le Pixel 7A contre jusqu’à 21 W sur le Pixel 7). Augmenter la vitesse de charge pour créer davantage d’écart entre le Pixel 8 et le Pixel 8A pourrait justifier un peu plus l’achat du Pixel 8. Augmenter le stockage de base du Pixel 8 à 256 Go, un peu comme Samsung l’a fait avec le Galaxy S23 Plus, tout en offrant une option de stockage supplémentaire de 512 Go pourrait encore distinguer le Pixel 8 d’un futur Pixel 8A.

Ces changements, combinés aux différences existantes entre le Pixel 7 et le 7A, pourraient certainement faire du Pixel 8 un choix convaincant par rapport aux prochains téléphones Pixel à petit budget. Bien sûr, cela suppose que Google maintienne sa stratégie actuelle de lancement de nouveaux téléphones phares et Pro à l’automne et d’un téléphone de série A moins cher au printemps ou en été.

Prise en charge étendue de la version Android

Le logiciel est une grande partie de ce qui rend les téléphones Pixel si attrayants, des fonctions d’assistance d’appel dans l’application du téléphone à la version sans encombrement d’Android de Google. Le problème, cependant, est que Google propose généralement des mises à jour de version Android pendant seulement trois ans après la sortie d’un téléphone Pixel.

Bien qu’il fournisse un support de sécurité et d’autres mises à jour au-delà de ce point, Google est en retard sur Samsung et Apple en ce qui concerne la prise en charge de la version du système d’exploitation. Samsung propose généralement jusqu’à quatre générations de mises à jour de la plate-forme Android sur les nouveaux téléphones, tandis que le logiciel le plus récent d’Apple est compatible avec des iPhones aussi anciens que la génération iPhone X et iPhone 8, lancée en 2017.

Si Google pouvait égaler les quatre ans de Samsung, ou dépasser les cinq ans, cela rendrait la gamme Pixel encore plus compétitive.

Durée de vie de la batterie plus longue

La durée de vie de la batterie ne peut jamais sembler assez longue, c’est pourquoi j’espère voir des améliorations dans le Pixel 8. La durée de vie de la batterie du Pixel 7 a été suffisamment longue pour passer une journée de travail complète, puis certaines selon mon expérience. Mais je voudrais emporter un chargeur si je m’attendais à une journée particulièrement longue.

Le Pixel 7A a également obtenu de meilleurs résultats que le Pixel 7 lors du test de batterie de trois heures de CNET, au cours duquel j’ai diffusé une vidéo YouTube à pleine luminosité et suivi le pourcentage de batterie à chaque heure. Ce serait formidable de voir Google apporter des améliorations à cet égard sur le Pixel 8.

Test de la batterie du Pixel 7A par rapport au Pixel 7 Pixel 7A Pixel 7 1 heure 96% 95% 2 heures 90% 88% 3 heures 85% 81%

Nous ne saurons pas à quoi nous attendre du Pixel 8 jusqu’à ce que Google annonce ses nouveaux téléphones, ce qui arrivera probablement à l’automne. L’appareil photo a été un point central pour la série Pixel de Google, donc je m’attends à voir des progrès dans ce domaine, ainsi qu’une nouvelle version du processeur Tensor dans le Pixel 8. Si Google apporte ces changements tout en offrant une plus longue durée de vie de la batterie, une prise en charge Android supplémentaire et des fonctionnalités plus exclusives qui différencient le Pixel 8 de ses téléphones de la série A, le prochain téléphone à 600 $ de Google pourrait être un succès.