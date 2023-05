Le Pixel 7a bénéficie d’une réduction de 50 $ sur la première remise

Nous vous le rappelons souvent, mais le dernier lancement d’appareils de Google est un autre exemple de la raison pour laquelle vous ne devriez jamais payer le prix fort pour les gadgets Google. Le Pixel 7a n’est sorti que depuis une semaine et il est déjà en vente.

Le premier accord Pixel 7a se présente sous la forme d’une remise de 50 $ sur Amazon. Cette baisse de prix le fait passer de 499 $ à 449 $.

Cette offre ne peut être conclue que sur la version Charcoal avec 128 Go de stockage. Les modèles Sea and Snow ne bénéficient pas actuellement de la promotion de 50 $. S’ils se joignent à la fête, nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message et de vous en informer.

Pour obtenir cette offre, vous cliquerez sur le lien Amazon ci-dessous, puis assurez-vous d’appliquer un coupon de 50 $ qui s’affichera une fois que vous aurez payé. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir où se trouve la case pour appliquer la remise de 50 $. Et encore une fois, vous ne verrez pas le prix baisser à 449 $ tant que vous n’aurez pas entré votre panier.

Si vous recherchez notre avis sur le Pixel 7a avant de faire votre achat, il sera ici dans la journée. Je le termine maintenant après avoir testé le téléphone pendant deux semaines.

Lien de l’offre Amazon