Le Pixel 7 Pro ajoute Face Unlock, un écran plus grand et plus de mises à niveau

Google vient d’annoncer le Pixel 7 Pro, son nouveau téléphone haut de gamme. Comme son prédécesseurle Pixel 7 Pro se distingue principalement par son appareil photo plus sophistiqué et son écran plus grand par rapport au standard à 599 $ Pixel 7, qui a également été dévoilé jeudi. Le Pixel 7 Pro commence à 899 $, tout comme le Pixel 6 Pro de l’année dernière, et sera mis en vente le 13 octobre, avec des précommandes pour les Pixel 7 et 7 Pro commençant immédiatement.

L’annonce a été faite lors de l’événement de lancement de produit d’automne de Google jeudi, au cours duquel la société a également annoncé le Montre Pixel. Google aperçu les trois produits en mai, mais n’a révélé plus de détails sur leur prix, leur disponibilité et leurs fonctionnalités que lors de l’événement de jeudi. Les deux téléphones fonctionnent sur la nouvelle puce Tensor G2 de Google et ont un design légèrement mis à jour avec une barre de caméra en métal plus proéminente à l’arrière. Google a également apporté des améliorations au zoom sur les appareils photo des deux téléphones, mais seul le Pixel 7 Pro dispose d’un téléobjectif dédié de 48 mégapixels et prend en charge la macrophotographie.



Les Pixel 7 et 7 Pro font partie des efforts continus de Google pour concurrencer Samsung et Pomme, qui dominent le marché mondial des smartphones. Les nouveaux téléphones signalent également l’approche de Google à cet égard, qui se résume à réduire les prix de ses concurrents, à se concentrer sur la qualité de l’appareil photo et à développer des fonctionnalités logicielles exclusives pour ses téléphones.

Google 7 Pro obtient un meilleur zoom de l’appareil photo et un mode macro

La qualité du zoom est l’un des principaux domaines que Google a choisi d’améliorer en ce qui concerne l’appareil photo des Pixel 7 et 7 Pro. Le Pixel 7 Pro dispose d’un zoom optique 5x par rapport au 4x de l’année dernière, ainsi que d’autres astuces de zoom.

L’appareil photo principal de 50 mégapixels du Pixel 7 et du 7 Pro peut être recadré pour une vue zoom 2x et une photo de résolution 12,5 mégapixels, selon Google. C’est exactement ce qu’Apple a fait avec son iPhone 14 Pro.

Google utilise la même idée avec le téléobjectif dédié de 48 mégapixels du Pixel 7 Pro. Il tire généralement avec un zoom 5x, mais le recadrage des pixels centraux du cadre produit une vue 10x et une photo de 12 mégapixels.

Lorsque vous zoomez entre 2,5x et 5x, le Pixel 7 Pro fusionnera les données des caméras principales et téléobjectif. Cela lui permet de se fondre dans les détails du téléobjectif et des caméras principales pour une meilleure qualité d’image que le zoom numérique seul fournirait, a déclaré Google.

Le Pixel 7 Pro peut également zoomer jusqu’à 30x numériquement, par rapport au Pixel 6 Prozoom numérique 20x. C’est une portée plus longue que le maximum de 15x de l’iPhone 14 Pro, mais n’agrandit pas autant les sujets éloignés que le Galaxy S22 Ultra Zoom numérique 100x.

Le Pixel 7 Pro obtient une autre fonctionnalité supplémentaire de l’appareil photo qui manque au Pixel 7 : le mode macro photographie, grâce à l’autofocus de l’appareil photo ultra-large. L’appareil photo passe automatiquement dans ce mode lorsque vous configurez une prise de vue macro, mais vous pouvez également le désactiver en appuyant sur un symbole sur l’écran de l’appareil photo.

La société affirme que les deux téléphones pourront également prendre des photos plus rapidement dans des environnements nocturnes plus sombres (ce qu’elle appelle “Night Sight”) grâce à la nouvelle puce Tensor G2 de Google. Dans une démo, Google a montré comment le Pixel 7 Pro était capable de capturer une image Night Sight en 1,25 seconde, tandis que le Pixel 6 Pro prenait 5,25 secondes pour prendre la même photo. C’est un gros problème car les photos en mode nuit – sur tous les téléphones, pas seulement sur Google – prennent généralement plus de temps à traiter pendant la capture. Cela peut rendre difficile le maintien de l’appareil photo, ce qui entraîne parfois des images floues ou floues.

le nouveau de Google Téléphones Pixel aura également une nouvelle fonctionnalité destinée à améliorer l’apparence de vos anciennes photos. Photo Unblur exploite le processeur Tensor G2 pour affiner les photos floues qui peuvent avoir été prises sur un appareil photo plus ancien. Vous pourrez accéder à cette fonctionnalité sur l’un ou l’autre des téléphones dans le menu d’édition de l’application Photos.

Avec les Pixel 7 et 7 Pro, Google souhaite également faciliter la prise de selfies par les personnes malvoyantes ou malvoyantes. Avec le cadre guidé, le Pixel 7 ou 7 Pro peut vous indiquer verbalement comment positionner votre téléphone afin de capturer un bon selfie. Cette fonctionnalité intervient alors qu’Apple a également proposé de nouvelles façons d’exploiter les capteurs à l’intérieur de l’iPhone pour aider les malvoyants. Les iPhones Pro d’Apple, par exemple, peuvent aider les malvoyants à détecter les personnes et localiser les portes à proximité en utilisant leurs capteurs lidar.

En ce qui concerne la vidéo, les Pixel 7 et 7 Pro bénéficieront tous deux d’un nouveau mode Cinematic Blur qui est essentiellement le mode portrait pour la vidéo. Cela peut sembler familier aux utilisateurs d’iPhone depuis qu’Apple a ajouté une fonctionnalité très similaire l’année dernière en commençant par le iPhone 13. Comme les autres téléphones haut de gamme, les Pixel 7 et 7 Pro bénéficient également d’une stabilisation vidéo améliorée.

Conception Google Pixel 7 Pro et autres détails

Les Pixel 7 et 7 Pro ont chacun une version légèrement mise à jour du design introduit par Google avec les Pixel 6 et 6 Pro. Les deux téléphones ont une nouvelle barre de caméra en métal, ce qui lui donne un aspect plus distinct qu’auparavant. Les options de couleur du Pixel 7 Pro incluent l’obsidienne (noir), la neige (blanc) et le noisette (un vert grisâtre).

Encore une fois, la taille de l’écran est l’un des principaux facteurs de distinction entre les deux appareils. Le Pixel 7 Pro a un écran de 6,7 pouces qui est à peu près de la même taille que l’iPhone 14 Pro Max et légèrement plus petit que le Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces. Comme c’était le cas avec le Pixel 6 Pro, l’écran du Pixel 7 Pro peut augmenter son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le Pixel 7, en comparaison, a un écran de 6,3 pouces et ne peut augmenter son taux de rafraîchissement qu’à 90 Hz.

Google ajoute également le déverrouillage du visage aux deux nouveaux téléphones Pixel, une fonctionnalité qui manquait sensiblement aux Pixel 6 et 6 Pro. Mais Google conseille d’utiliser le scanner d’empreintes digitales sous l’écran trouvé sur les deux téléphones ou un code PIN pour les questions qui nécessitent une sécurité supplémentaire, comme l’authentification des paiements. La fonction de déverrouillage du visage est principalement destinée à la commodité, selon Google.

Le Pixel 7 Pro aura 12 Go de RAM par rapport aux 8 Go du Pixel 7, ce qui devrait aider à améliorer les performances en multitâche et les performances générales. Il sera disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Les deux téléphones prennent en charge la 5G sur les modèles AT&T, Verizon, T-Mobile et déverrouillés. Mais pour T-Mobile, seul le Pixel 7 Pro prendra en charge 5G ultra-rapide à ondes millimétriques. Google affirme que les deux téléphones Pixel devraient durer plus de 24 heures avec une seule charge et jusqu’à 72 heures avec le mode Extreme Battery Saver activé. Comme l’année dernière Pixel 6 et 6 Pro, les deux téléphones prendront en charge la charge sans fil et pourront recharger leurs batteries jusqu’à 50 % en 30 minutes grâce à la charge filaire. Mais vous devrez utiliser l’adaptateur 30 watts de Google, vendu séparément, pour obtenir ces vitesses.

Les téléphones bénéficieront de cinq ans de support de sécurité et de trois ans de mises à niveau du système d’exploitation Android, soit un an de moins que l’engagement de Samsung de prendre en charge quatre ans de mises à jour de la version Android sur ses téléphones récents. Comme on pouvait s’y attendre, les téléphones seront livrés avec Android 13, la dernière version du logiciel de Google.

Premières réflexions sur Google Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro semble être une mise à niveau mineure par rapport au Pixel 6 Pro de l’année dernière, mais il se sentira probablement comme une mise à niveau remarquable pour ceux qui viennent d’un téléphone Pixel qui a au moins deux ans. Cela montre également que Google se concentre toujours sur l’appareil photo comme étant le principal différenciateur entre ses smartphones phares premium et réguliers. Apple et Samsung, quant à eux, ont trouvé d’autres moyens de distinguer leurs téléphones “pro” de leurs modèles moins chers, à travers le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro et le S Pen du Galaxy S22 Ultra.

Nous devrons attendre de tester le Pixel 7 Pro pour savoir s’il vaut la peine de passer à un modèle antérieur.