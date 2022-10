Le Pixel 7 montre que les mises à jour annuelles ne sont pas durables

La chose qui m’a le plus frappé en regardant le lancement du Pixel 7 par Google aujourd’hui, c’est à quel point le téléphone est un Pixel 6 reconditionné.

Bien sûr, le design a été légèrement modifié et l’écran est un peu plus petit à 6,3 pouces au lieu de 6,4 pouces, mais sinon, il s’agit d’un appareil identique à celui de l’année dernière.

Le Pixel 7 dispose du logiciel Android 13, du même stockage de 128 Go, des mêmes 8 Go de RAM et du même matériel photo que le Pixel 6 jusqu’à la toute dernière spécification.

Le Pixel 7 Pro est une histoire similaire, avec la même taille d’écran et les mêmes spécifications de base que le Pixel 6 Pro. Un nouveau mode macro est agréable, mais banal.

Google pourrait vous dire que le processeur Tensor G2 est une grosse mise à niveau, mais ce ne sera pas pour la plupart des gens.

Il en va de même pour l’iPhone 14 que je viens de passer en revue. Il est physiquement indiscernable de l’iPhone 13 et, dans l’utilisation quotidienne, il a les mêmes performances et fonctionnalités.

En examinant le téléphone isolément, vous devriez conclure que c’est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter. Mais c’est la plus petite mise à jour annuelle que j’ai jamais vue – l’ajout par Apple de choses comme le moteur photonique et le mode d’action ne sont pas des raisons de mettre à niveau à partir d’un iPhone 13.

Ces deux géants de la technologie – ainsi que des rivaux comme Samsung, Xiaomi et Oppo – pourraient cependant diriger l’industrie des smartphones d’une manière différente.

Et s’ils rompaient le cycle répétitif de mise à jour annuelle des produits phares ?

Les jours glorieux des changements annuels dans le facteur de forme des smartphones, tels que le passage de LG du G4 arrière incurvé au G5 modulaire, ou lorsque Google lui-même a adopté la diversité de conception en laissant différents fabricants créer ses téléphones Nexus chaque année, sont révolus depuis longtemps.

Aujourd’hui, non seulement les nouveaux Pixels ressemblent aux téléphones de l’année dernière, mais ils sont également à peu près les mêmes à l’intérieur.

Le nouveau Pixel 7 Google

Qu’est-ce qui doit changer ?

Malgré la stase des smartphones que nous connaissons cette année, je suis sûr que nos prochaines critiques des Pixel 7 et 7 Pro seront positives. Nous devons considérer les mérites du produit en main, plutôt que de nous concentrer entièrement sur la façon dont il se compare à son prédécesseur. Tous ceux qui lisent ces critiques ne possèdent pas déjà l’appareil de l’année dernière.

Ils peuvent provenir d’un téléphone vieux de plusieurs années. La plupart des gens – à juste titre – ne mettent plus à jour leur téléphone tous les ans, voire tous les deux ans. La société de recherche Strategy Analytics prévoit que le cycle mondial de remplacement des smartphones sera ramené à 39 mois d’ici 2026.

Fin 2021, il était à un niveau record de 43 mois. C’est près de quatre ans entre les mises à niveau pour la plupart des gens.

Cela soulève la question suivante : est-il temps que les fabricants de téléphones envisagent de rompre leurs cycles de publication annuels ?

L’iPhone 14. Ou est-ce? Dominik Tomaszewski / Fonderie

Si vous utilisez actuellement un Pixel 3 de quatre ans, le Pixel 7 sera une énorme mise à jour vous offrant un meilleur affichage, des caméras et une autonomie de batterie.

Si vous utilisez un Pixel 6 d’un an, n’y pensez même pas. Économise ton argent.

Les fabricants de téléphones disent qu’ils sont plus écologiques en ne mettant plus de chargeur dans la boîte avec leurs téléphones les plus chers. C’est une chose de faire cela ou d’expédier les téléphones dans des boîtes plus petites fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Qu’en est-il de ne pas expédier un nouveau téléphone du tout ? C’est l’approche la plus durable.

Il faut faire plus

Les plus grandes compagnies de téléphone sont loin de s’approvisionner durablement en matériaux pour les téléphones eux-mêmes. Seule la start-up Fairphone prétend avoir une chaîne d’approvisionnement éthiquement équitable.

Google et Apple ont le pouvoir d’influer sur le changement. S’ils voulaient avoir une chaîne d’approvisionnement plus durable et plus éthique, ils le pouvaient.

Ils pourraient tous deux décider de sortir de nouveaux Pixels et iPhones tous les deux ans. Apple en particulier a le pouvoir de diriger l’industrie de cette manière – d’autres marques ont commencé à sortir le chargeur de la boîte après qu’Apple l’ait fait en premier.

La réalité est que les deux entreprises veulent plus de profit. Et quand il s’agit de téléphones, de nouveaux modèles chaque année sont le meilleur moyen de gagner de l’argent, même s’ils ne sont pas vraiment nouveaux du tout.

Si vous voulez faire quelque chose à ce sujet, la meilleure chose à faire, cher lecteur, est de garder votre téléphone un peu plus longtemps que vous ne l’auriez pu faire par le passé.

Et, bien sûr, vous pourriez envisager d’acheter un téléphone remis à neuf plutôt qu’un nouveau. Il devrait également y avoir de bonnes affaires sur le Pixel 6 très bientôt.