Le Pixel 7 de Google possède une fonction d’appareil photo fascinante qui manque à l’iPhone

de Google Pixel 7 et Pixel 7 Proa annoncé jeudi à L’événement Pixel de Googleles deux mettent en évidence des caméras améliorées qui peuvent se défendre contre l’excellente qualité de la caméra vue sur La gamme iPhone 14 d’Apple. Mais ces nouveaux Téléphones Pixel ont un tour soigné dans leur manche que vous ne trouverez pas sur iPhone. C’est ce qu’on appelle Photo Unblur, et la fonctionnalité pourrait insuffler une nouvelle vie à des photos floues que vous pourriez autrement jeter.

Utilisation de l’IA alimentée par le nouveau Pixel Tenseur G2 puce, le téléphone analyse une image et applique une netteté pour aider à résoudre les détails flous, en particulier sur le visage de quelqu’un. La Ligne Pixel 6 avait déjà un outil Face Unblur, mais ce nouveau mode semble aller plus loin. Il semble avoir la capacité de résoudre encore plus de détails dans les photos au-delà des visages, et peut réparer des photos qui n’ont pas été prises à l’origine sur un téléphone Pixel.

Comme Google Gomme magique qui supprime des personnes ou des objets des photos, Photo Unblur se trouve dans les outils d’édition de la photothèque. Il apparaîtra automatiquement comme une modification suggérée ou peut être appliqué manuellement. La fonctionnalité sera disponible sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, mais on ne sait pas si elle arrivera sur les Pixel 6 et 6 Pro via une mise à jour.

Reste à voir dans quelle mesure cela fonctionne dans la pratique, en particulier sur les photos plus anciennes prises il y a des années. Pourtant, il est intéressant de voir comment Google utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour continuer à améliorer la photographie.

La Pixel 7 et Pixel 7 Pro emballez une gamme d’autres améliorations, y compris des conceptions actualisées, les derniers processeurs Google et du matériel de caméra mis à jour. Nous sommes ravis de mettre la main dessus, mais vous pouvez tout lire à leur sujet dans notre vaste couverture pratique jusqu’à présent dans les liens de cette page.