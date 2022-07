Le Pixel 6A moins cher de Google arrive bientôt et il semble prometteur

Google lancera bientôt le Pixel 6A, une version plus conviviale du Pixel 6 qu’il a annoncé il y a près de deux mois lors de son Conférence E/S. Comme prévu, le Pixel 6A inclut de nombreuses fonctionnalités phares du Pixel 6 telles que la puce Tensor à un prix inférieur de 449 $.

À partir du 28 juillet, le nouveau Pixel de 6,1 pouces succèdera à le Pixel 5A de l’année dernière. Comme selon la rumeuril présentera un design similaire à celui de l’année dernière Ligne Pixel 6, y compris une barre de caméra au milieu de l’arrière du téléphone pour ses caméras ultra larges et principales de 12 mégapixels. Les précommandes commencent le 21 juillet.

La puce Tensor personnalisée de Google alimentera le téléphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Google affirme que le 6A sera capable des mêmes astuces que le Pixel 6, y compris des fonctionnalités d’appareil photo telles que Night Sight, Real Tone et Magic Eraser – le dernier d’entre eux bénéficiant d’une amélioration qui vous permettra de “changer la couleur des objets gênants”. sur ta photo.”



Now playing:

Watch this:



Google’s 2022 Pixel Lineup



8:04



The phone will support 5G and all three major US wireless carriers will offer the phone, though Verizon’s version will run $500 since it supports millimeter-wave 5G. Google is promising roughly three years of Android software updates and five years of security updates. The company says the 6A will be “among the first Android devices to receive the upcoming Android 13” update later this year.

Like the Pixel 6, the 6A will have an under-display fingerprint sensor for unlocking the phone. The fingerprint reader may even be more responsive than the Pixel 6 Pro’s, according to a video posted by a Malaysian YouTuber that obtained the device early. While the 5A had a headphone jack, the 6A will not. Like the Pixel 5A, the new phone will be IP67-rated for water and dust resistance, and will not support wireless charging.

“[The] Le Pixel 6A vise à maximiser la valeur utilisateur”, a déclaré Google dans un communiqué à CNET. “Pour maintenir un prix de départ de 449 $, nous devions faire quelques compromis, dont l’un était l’exclusion de la recharge sans fil.”

Le nouveau téléphone sera disponible dans les couleurs anthracite, craie et sauge.

Le Pixel 6A est l’un des nombreux nouveaux gadgets du pipeline de Google, avec le tant attendu Montre PixelNouveau Pixel Buds Pro écouteurs, les La tablette Pixel arrive en 2023 et le Pixel 7 et Pixel 7 Pro téléphones dus à l’automne.

Le lancement intervient également à un moment où des concurrents comme Apple et Samsung se concentrent davantage sur leurs appareils à prix compétitifs. Apple a publié une nouvelle version compatible 5G de l’iPhone SE en mars, qui à 429 $ est à seulement 20 $ moins cher que le Pixel 6A. Samsung a fait ses débuts la 450 $ Galaxy A53 5G au cours de ce même mois.