Le Pixel 6a est toujours au meilleur prix de tous les temps

La meilleure offre du week-end dernier sur le Pixel 6a est toujours là, au cas où vous l’auriez manquée et seriez en colère contre le monde. Vous n’avez pas manqué votre chance de saisir le dernier téléphone de la série A de Google au meilleur prix de tous les temps.

À 299 $, le Pixel 6a est actuellement de 150 $ de moins que le prix d’origine qu’il a lancé il y a seulement quelques mois. Avec autant de premières offres du Black Friday en cours en ce moment, cela pourrait durer un peu plus longtemps, mais je ne parierais pas dessus.

Pour récapituler le Pixel 6a, vous obtenez la puce Tensor de Google, le même appareil photo solide que le Pixel 5, un nouveau design élégant de type Pixel 6, un écran FHD de 6,1 pouces, une grande batterie de 4400 mAh, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, à l’écran lecteur d’empreintes digitales et haut-parleurs stéréo. Il recevra des mises à jour pendant 5 ans et vous serez toujours l’un des premiers à obtenir les dernières versions d’Android.

Certains détaillants commencent à vendre certaines couleurs, mais vous trouverez principalement de la craie, du charbon de bois et de la sauge à ce prix de 299 $.

Oh, voici notre revue Pixel 6a pour ceux qui ont besoin de plus d’informations.

Liens vers les offres Pixel 6a: