Le Pixel 6A de Google est le meilleur téléphone Android pour moins de 500 $

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Acheter un nouveau téléphone peut être coûteux, certaines des meilleures options coûtant généralement près de 1 000 $ ou plus. C’est pourquoi le Pixel 6A se démarque autant.

Pourquoi c’est un super cadeau: Les téléphones qui coûtent moins de 500 $ font généralement des compromis dans certains domaines, en particulier l’appareil photo. Prenez les 429 $ iPhone SE, par exemple, qui n’a qu’une seule caméra arrière et un petit écran de 4,7 pouces. Mais le Pixel 6A dépasse son poids en ce qui concerne la qualité de l’appareil photo, la conception et la taille de l’écran. Pour 449 $ (), vous obtenez un téléphone qui fonctionne sur le même processeur que le Pixel 6 à 600 $. Il dispose également d’un écran spacieux de 6,1 pouces et d’un appareil photo à double objectif avec des objectifs larges et ultra larges. La qualité de l’appareil photo m’a le plus impressionné lorsque j’ai passé en revue le Pixel 6A en juillet. Il prend des photos nettes, lumineuses et colorées dans une variété de circonstances, même dans l’obscurité. De plus, le Pixel 6A sera parmi les premiers à recevoir de nouvelles mises à jour Android puisqu’il s’agit d’un téléphone Pixel, ce qui signifie que cet appareil bénéficie de nouvelles fonctionnalités avant celles de Samsung, Motorola et d’autres téléphones Android.

Ce que vous paierez: Le Pixel 6A est disponible dans les options de couleur anthracite, craie ou sauge et coûte généralement 449 $, mais est actuellement proposé pour aussi bas que 299 $.

Lire la suite: Meilleurs téléphones de moins de 500 $ pour 2022