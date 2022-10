Le Pixel 6A atteint son plus bas niveau historique de 349 $ avant l’événement Pixel 7

Bien que le vaisseau amiral Série Pixel 7 doit être lancé ce mois-ci, le Pixel 6A restera l’option budgétaire pour ceux qui recherchent un grand Offre Google Pixel. À l’heure actuelle, il est encore plus abordable avant le Événement de lancement du Pixel 7 avec Amazon prenant 100 $ de réduction sur toutes les variantes de couleur de ce Téléphone Android 5G pas cher. À présent à la craie, au charbon de bois ou à la sauge, c’est le prix le plus bas que nous ayons vu depuis que ce téléphone est sorti pour la première fois cet été.

Doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, d’une puce Titan M2, d’un processeur Google Tensor, Android 12 logiciel, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce téléphone économique en a certainement pour son argent. Et ce téléphone sera parmi les premiers à recevoir le prochain Android 13 mettre à jour.

L’appareil photo de 12,2 mégapixels est peut-être un pas en arrière par rapport à l’appareil photo du Pixel 6. Mais c’est toujours un très bon appareil photo pour le prix, et il est même équipé d’outils comme Magic Eraser, Motion Mode et Portrait Mode.

Ce téléphone peut durer plus de 24 heures sur une seule charge, selon la façon dont vous l’utilisez. La batterie est adaptative et apprend quelles applications vous utilisez le plus, ce qui peut vous faire économiser de l’énergie en ne gaspillant pas l’autonomie de votre batterie sur celles que vous utilisez rarement. Ce téléphone est résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP67. Votre téléphone doit donc être en sécurité dans la plupart des environnements et des conditions.

Une autre fonctionnalité intéressante offerte par ce téléphone est Live Translate, qui vous aidera à traduire des signes, des légendes vidéo en direct et des chats et messages privés dans jusqu’à 55 langues. À 349 $, c’est définitivement un téléphone solide qui vaut le détour.