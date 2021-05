Le Pixel 6 pourrait être le chef-d’œuvre de Google

Posez-moi la question il y a quelques mois et je vous dis que je ne suis pas tout à fait sûr que Google lancera un nouvel appareil Pixel dans la seconde moitié de 2021. Je n’étais pas trop convaincu que l’entreprise continuerait à injecter de l’argent dans son activité de smartphone, car Google a l’habitude de couper les appâts et de retourner au quai lorsque les choses ne tournent pas trop bien. Cependant, il semble que j’ai pris le manque de fuites d’appareils Pixel et de nouvelles comme un signe de faiblesse, car maintenant, nous avons vu des rendus, nous avons une idée de ce que le silicium alimentera ces appareils et nous savons quel système d’exploitation sera présenté. Et honnêtement, je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par un téléphone Google Pixel.

Avant d’aller trop loin dans le futur, je veux parler du passé. Ce qui m’a amené à penser qu’il ne pouvait y avoir Pixel 6 C’était le manque général d’enthousiasme concernant le Pixel 5. Il y aura toujours des fans inconditionnels de Pixel, mais d’après les jauges que je ferais sur les médias sociaux, le Pixel 5 ne semblait pas résonner avec la majorité des fans d’Android. Il en va de même pour le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Bien que les téléphones Pixel 4 et Pixel 5 puissent être considérés comme de bons téléphones, ils ne sont tout simplement pas si excitants. Ce n’est pas un coup, juste des faits. Avec Google manquant deux années de suite, j’étais inquiet pour le Pixel 6. La concurrence de Google devenant de plus en plus difficile, cela ne m’aurait pas surpris un peu de voir Google réduire sa position et se concentrer sur d’autres choses.

Maintenant que vous savez pourquoi j’étais inquiet, parlons de pourquoi je suis excité. Et oui, je suis vraiment très excité.

Ces rendus frappent différemment

Ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro les rendus ont déclenché quelque chose en moi. Je n’essaie pas d’être ringard, mais au cours des dernières années, nous avons vu tout le matériel des smartphones Android suivre essentiellement les tendances et se transformer en la même chose. Les téléphones de nos jours ont tous de grands écrans, des découpes de caméra et un groupe de caméras arrière. La façon dont une entreprise choisit de présenter ces éléments est la seule différence. Par exemple, Samsung a fait un excellent travail avec la conception de la gamme Galaxy S21. Ce sont des téléphones magnifiques. OnePlus? Pas tellement. Les OnePlus 9 et 9 Pro sont assez ennuyeux à mes yeux.

Ces nouveaux rendus totalement non officiels de Pixel 6 sont tellement géniaux que je ne sais même pas quoi penser. C’est ce qui m’excite. Ce sentiment de quelque chose de si différent que je ne sais même pas comment cela fonctionnera. Prenez la bosse de la caméra arrière. Comment puis-je charger correctement sans fil l’appareil sur une surface plane avec cette bosse? Google a-t-il conçu un chargeur magnétique doux pour cela, similaire à ce qu’Apple a pour l’iPhone 12? Est-ce que la bosse est même ça bossu? Et comment vais-je obtenir ce téléphone à bosse * (*marque déposée) dans ma poche? Je n’en ai aucune idée, mais je suis prêt à essayer. C’est quelque chose de différent et c’est cool. Je commençais vraiment à m’ennuyer avec le matériel Android, c’est donc une bouffée d’air frais.

Capteur de caméra mis à jour, enfin

La croyance générale est que Google mettra enfin à jour l’appareil photo de la gamme Pixel 6. Et cela, à lui seul, devrait suffire à intéresser tout le monde à ces téléphones. Google utilise le même capteur de caméra IMX363 principal depuis des années, je suis donc très curieux de savoir ce que Google et son équipe de caméras peuvent accomplir avec du matériel mis à jour. Oui, le gourou de la caméra mobile de l’entreprise est peut-être parti, mais je n’ai aucun doute que Google a d’autres personnes intelligentes qui travaillent dessus.

Whitechapel donne le contrôle à Google

Également présent sur la gamme Pixel 6? Whitechapel. Dans le grand schéma des choses, on sait très peu de choses sur le silicium interne de Google et notez que j’utilise le terme «interne» de manière vague. Lors de son rapport initial, il a été détaillé que Google travaillait avec Samsung pour construire cette puce qui pourrait alimenter le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, en prenant des composants et des logiciels Exynos et en l’utilisant comme base ou au moins comme éléments de construction. Nous avons vu des indices récents selon lesquels Whitechapel sera effectivement à bord des prochains appareils de Google, donc cela dit, c’est une autre raison d’attendre avec impatience ce que Google prépare ici.

Étant donné que Google n’est potentiellement plus redevable à Qualcomm, il fournit à Google plus de contrôle sur ses appareils, du moins en ce qui concerne certains aspects. L’essentiel serait le support des mises à jour. Avec le contrôle de sa propre puce, nous pourrions voir les mises à jour s’étendre au cours des 3 dernières années, ce qui est un argument de vente pour les appareils iOS depuis très longtemps.

Android 12 est 🔥

J’utilise la version bêta d’Android 12 sur mon Pixel 5 depuis sa sortie, et même s’il manque quelques-unes de ses fonctionnalités phares, je l’aime totalement. Android 12 pourrait être une avancée très spéciale pour le système d’exploitation Android dans mon livre, du moins en ce qui concerne l’expérience Pixel. Sur les téléphones Pixel, les utilisateurs auront un grand contrôle sur l’apparence du système d’exploitation, et une fois le développement terminé, le tout semble être incroyablement poli et raffiné. Cela pourrait être Android à un niveau qu’aucun de nous n’a connu, et si vous ne le saviez pas maintenant, je suis excité à ce sujet.

Tant que Whitechapel n’est pas un raté total et que l’équipe de contrôle de la qualité du matériel de Google ne nous laisse pas tomber, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro pourraient être de véritables showstoppers. Il y a encore quelques variables inconnues, telles que la disponibilité et les prix des opérateurs, mais si Google le voulait, je ne vois pas pourquoi ces téléphones ne pourraient pas être incroyables. Je suis passé de la pensée qu’il n’y aurait pas de Pixel 6 à la pensée que le Pixel 6 est déjà couronné téléphone de l’année. Je sais, prématuré et idiot, mais j’ai du mal à me contenir. Je suis en plein mode fanboy de Google en ce moment.