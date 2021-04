Quand le Pixel 5a 5G arrive plus tard cette année, nous nous demanderons vraiment en quoi il diffère par rapport aux Pixel 4a 5G et Pixel 5 de l’année dernière. L’histoire ici du Pixel 5a 5G jusqu’à présent est qu’il est censé être très similaire et maintenant nous pensons qu’il exécute exactement le même processeur.

Dans la dernière version d’Android 12 Developer Preview 3, le Pixel 5a 5G était repéré avec du code qui fait référence «Barbet» et «sm7250». Nous savons que barbet est le nom de code du Pixel 5a 5G et que le SM7250 est le Snapdragon 765G de Qualcomm, qui, encore une fois, est à la fois dans le Pixel 4a 5G et le Pixel 5.

Donc, si le Pixel 5a 5G ressemble à ceci et a le processeur de l’année dernière, quel est le problème? Je suppose qu’il sera en effet très proche du Pixel 5, car ces composants ont un an de plus et sont moins chers. Et si tel est le cas, espérons qu’ils mettent à niveau l’affichage à 90 Hz, sinon ce ne serait qu’un autre 4a 5G. Cela peut finir par être à nouveau en plastique, mais c’est bien tant que ce prix reste conforme à celui des autres téléphones de la série A.

Bien sûr, ce n’est pas si surprenant car l’histoire de 2021 est le supposé processeur fabriqué par Google du Pixel 6. Le Pixel 6 est le téléphone que nous suivrons d’aussi près que possible et que nous attendons avec impatience, car le Pixel 5a 5G vient simplement pour profiter du spectacle.