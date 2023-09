Le Pixel 4a semble terminé

Google fixe des calendriers de mise à jour pour ses téléphones Pixel le jour de leur lancement, permettant à chacun de savoir à combien d’années d’assistance il peut s’attendre s’il décide d’en acheter un. Google s’en tient principalement à ces dates, sans jamais interrompre le support avant leur arrivée. Cependant, ils poussent souvent une mise à jour finale, un mois ou deux au-delà de la date limite officielle pour résoudre les derniers bugs avant de mettre un téléphone en route.

Pour le Pixel 4a, le support a officiellement pris fin avec la mise à jour d’août du mois dernier. Nous nous demandions si c’était tout ou si septembre pourrait voir la sortie d’une autre version pour dire un dernier « Au revoir ». Eh bien, la mise à jour de septembre est arrivée cette semaine et le Pixel 4a n’était pas inclus. Cela semble être fait.

Un autre signe de la fin est la mise à jour entrante d’Android 14 qui pourrait arriver d’ici quelques jours ou semaines. Le Pixel 4a n’a pas été impliqué dans le programme Android 14, depuis les aperçus des développeurs jusqu’aux dernières versions bêta. En d’autres termes, Google n’a pas prévu de mettre à jour le Pixel 4a d’origine vers Android 14.

Cela dit, ne soyez pas surpris s’il y a une petite mise à jour de type envoi dans les mois à venir, vous ne devriez tout simplement pas vous préparer à quelque chose de majeur. Aucun Android 14 n’est à l’horizon et il est peu probable que vous voyiez des produits Pixel Feature Drop. Il est temps de décider combien le Pixel 4a vaut la peine d’être conservé ou s’il est temps de le mettre à niveau. Mon vote serait pour que vous mettiez à niveau lorsque vous le pouvez, car les mises à jour de sécurité sont importantes et les nouvelles fonctionnalités et versions d’Android sont toujours très amusantes.

Pour ceux qui possèdent un Pixel 4a (5G), cet article ne concernait pas votre téléphone. Votre téléphone a fait partie du programme de sortie d’Android 14 et recevra Android 14. Vous devriez également voir les mises à jour au moins jusqu’en novembre.

Vous ne savez pas quand votre téléphone Pixel cessera de recevoir des mises à jour ? Consultez le calendrier de mise à jour du Pixel.