Le Pixel 4a atteint 279 £ avec le code de vente Currys Live

Amazon Prime Day est peut-être terminé, mais il reste encore de nombreuses offres à trouver ailleurs et ce prix Pixel 4a est le plus bas jamais enregistré pour le téléphone milieu de gamme de Google grâce à un code de réduction chez Currys.

Pendant la diffusion en direct, vous pouvez poser des questions à des experts techniques sur le produit en temps réel pour vous assurer qu’il vous convient. Et si vous la manquez, la vidéo est disponible pour être visionnée à la demande pour être éligible – sans que vous puissiez les interroger, bien sûr.

« L’expérience unique permettra également aux acheteurs de recevoir des conseils d’achat entièrement personnalisés depuis leur salon, afin qu’ils puissent partir en étant confiants de pouvoir choisir le bon produit pour eux, leur famille et leur style de vie », a déclaré Currys.

À 279 £, le Pixel 4a est l’une des meilleures offres de téléphonie pour ce qui est un autre excellent combiné de la gamme A de Google. Ce sont des versions réduites des téléphones phares Pixel pour obtenir un prix plus abordable.

Il est important de noter que le téléphone a les mêmes appareils photo principaux et avant que son grand frère et a même une batterie plus grosse que le Pixel 4. Bien sûr, il y a quelques déclassements tels que l’absence de charge sans fil ou de téléobjectif secondaire.

Cependant, le Pixel 4a a beaucoup à offrir pour le prix et puisqu’il s’agit du propre téléphone de Google, vous serez le premier à obtenir les nouvelles versions d’Android, y compris Android 12 qui arrivera plus tard cette année.







Dans notre revue Google Pixel 4a, nous lui avons attribué une note de 8/10 et lui avons attribué un prix Tech Advisor Recommended.

