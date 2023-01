Le pitch du nouvel an de Biden se concentre sur les avantages du bipartisme

CHRISTIANSTED, Îles Vierges américaines (AP) – Le président Joe Biden et les hauts responsables de l’administration ouvriront une nouvelle année de gouvernement divisé en se déployant à travers le pays pour parler de la façon dont l’économie bénéficie de son travail avec les démocrates et les républicains.

Dans le cadre du pitch, Biden et le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, feront une rare apparition conjointe dans l’État d’origine de McConnell, le Kentucky, mercredi, pour mettre en évidence près de 1 billion de dollars de dépenses d’infrastructure que les législateurs ont approuvées sur une base bipartite en 2021.

Le président démocrate sera également rejoint par un groupe bipartisan d’élus lors de sa visite du côté Kentucky de la région de Cincinnati, y compris le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, le gouverneur démocrate Andy Beshear du Kentucky et le gouverneur républicain Mike DeWine de l’Ohio. , a déclaré la Maison Blanche.

Le blitz bipartisan de Biden a été annoncé deux jours avant que les républicains ne reprennent le contrôle de la Chambre des démocrates mardi après les gains du GOP aux élections de novembre. Le changement met fin au contrôle politique unifié du Congrès par les démocrates et complique le futur programme législatif de Biden. Les démocrates resteront aux commandes du Sénat.

Avant de quitter Washington pour des vacances à la fin de l’année dernière, Biden a appelé à moins de partisanerie, affirmant qu’il espérait que tout le monde se verrait “pas en tant que démocrates ou républicains, pas en tant que membres de” Team Red “ou” Team Blue “, mais en tant que qui nous sommes vraiment, compatriotes américains.

Le voyage du président semble lié à une annonce récente du Kentucky et de l’Ohio selon laquelle ils recevront plus de 1,63 milliard de dollars de subventions fédérales pour aider à construire un nouveau pont sur la rivière Ohio près de Cincinnati et à améliorer la portée surchargée existante là-bas, une route de fret très utilisée reliant le Midwest et le Sud.

La congestion au niveau du pont Brent Spence sur les autoroutes 75 et 71 est depuis des années un goulot d’étranglement frustrant sur un corridor maritime clé et un symbole des besoins croissants en infrastructures du pays. Les responsables affirment que le pont a été construit dans les années 1960 pour transporter environ 80 000 véhicules par jour, mais qu’il a vu le trafic doubler sur ses voies étroites, ce qui a conduit la Federal Highway Administration à le déclarer fonctionnellement obsolète.

Le projet prévu couvre environ 8 miles (12 kilomètres) et comprend des améliorations au pont et à certaines routes de liaison et la construction d’une travée d’accompagnement à proximité. Les deux États se sont coordonnés pour demander un financement dans le cadre de l’accord d’infrastructure bipartisan de près de 1 billion de dollars signé en 2021 par Biden, qui avait mis en évidence le projet au fur et à mesure que la législation progressait au Congrès.

McConnell a déclaré que le pont compagnon “sera l’une des réalisations suprêmes du projet de loi”.

DeWine a déclaré que les deux États discutaient du projet depuis près de deux décennies “et maintenant, nous pouvons enfin aller au-delà des discussions et nous mettre au travail”.

Les responsables espèrent commencer plus tard cette année et achever une grande partie des travaux d’ici 2029.

La visite de Biden pourrait également donner un coup de pouce politique à Beshear, qui cherche à être réélu cette année dans son État majoritairement républicain.

Dans une interview de décembre 2022 avec l’Associated Press, Beshear a donné une critique mitigée des performances professionnelles de Biden. Biden avait rejoint Beshear pour visiter les régions du Kentucky frappées par des tornades et des inondations l’année dernière.

“Il y a des choses qui, je pense, ont été bien faites, et il y a des choses que j’aurais aimé faire mieux”, a déclaré Beshear à propos de Biden.

D’autres hauts responsables de l’administration aideront également à promouvoir les politiques économiques de Biden cette semaine.

Mercredi à Chicago, la vice-présidente Kamala Harris discutera de “comment le plan économique du président reconstruit nos infrastructures, crée des emplois bien rémunérés – des emplois qui ne nécessitent pas un diplôme de quatre ans et revitalise les communautés laissées pour compte”, la Maison Blanche dit dans son annonce.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a livré le même message à New London, Connecticut, également mercredi.

Mitch Landrieu, le responsable de la Maison Blanche chargé de promouvoir les dépenses d’infrastructure, rejoindra jeudi à San Francisco la future présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qu’elle représente au Congrès.

Biden devait retourner à la Maison Blanche lundi après avoir passé près d’une semaine en famille à Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines.

Le président a ouvert le jour de l’An dimanche en regardant le premier lever de soleil de 2023 et en assistant à la messe à l’église catholique Holy Cross de Christiansted, où il a assisté à des services religieux lors de ses précédentes visites sur l’île.

Darlene Superville, Associated Press