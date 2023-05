Le pitch de Tim Scott pour remporter la primaire présidentielle républicaine de 2024, expliqué

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Tim Scott, annoncera officiellement lundi qu’il se présente à la présidence en 2024. L’annonce, qui aura lieu à la Charleston Southern University, le collège baptiste qu’il a fréquenté juste à l’extérieur de Charleston, intervient après avoir déposé des documents auprès de l’élection fédérale. Commission a converti vendredi son comité exploratoire en campagne officielle.

Scott est un sénateur pour deux mandats qui a été nommé pour la première fois à cet organe en 2013 après la démission du républicain sortant Jim DeMint. En prenant ses fonctions, il devient le premier sénateur afro-américain du Sud depuis la Reconstruction.

Un conseiller familier avec les plans de Scott a déclaré à Vox que le sénateur de Caroline du Sud se concentrerait sur sa biographie en tant que personne qui a « vécu le rêve américain et a vu Joe Biden et la gauche radicale assommer chaque échelon de l’échelle qui l’a aidé à grimper ». Le conseiller a également déclaré que Scott s’attaquerait à la « culture de la victimisation » aux États-Unis et se mettrait en contraste « non seulement avec la gauche mais avec certains à droite ».

Pendant son séjour à Capitol Hill, Scott a réussi à suivre une ligne prudente. Il a parfois critiqué Donald Trump, y compris après les tristement célèbres remarques de Trump sur les «bonnes personnes des deux côtés» au sujet du rassemblement suprématiste blanc de 2017 à Charlottesville, en Virginie, mais a également pris la parole lors de la Convention nationale républicaine de 2020. Il a construit le record de vote d’un républicain traditionnel au Sénat en tant que conservateur social et fiscal avec une politique étrangère belliciste. Cependant, Scott a également été un chef de file des efforts de réforme de la police et de la justice pénale au Sénat, et il a aidé à faire adopter le projet de loi sur la réforme de la justice pénale de Trump, le First Step Act, en 2018. Scott a également été un chef de file des efforts infructueux pour adopter une législation sur la réforme de la police fédérale à la suite de la mort de George Floyd en 2020 lorsque les sénateurs n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un projet de loi bipartite. Il a également reçu une certaine attention nationale pour avoir donné la réponse télévisée au premier discours de Joe Biden au Congrès en 2021.

L’homme de 57 ans a été élevé par une mère célibataire à Charleston et a longtemps expliqué comment le mentorat d’un responsable local de Chick-fil-A l’a aidé à devenir le premier de sa famille à fréquenter l’université. Scott est finalement devenu vendeur d’assurances et a été élu républicain au conseil du comté de Charleston à l’âge de 29 ans. Après avoir servi 15 ans dans le gouvernement local, il a été élu à la State House en 2008, où il a servi un mandat avant de monter une offre. pour un siège ouvert au Congrès deux ans plus tard. Scott a battu les fils de l’ancien gouverneur Carroll Campbell et de l’ancien sénateur Strom Thurmond afin de remporter sa primaire. Il a siégé deux ans à la Chambre avant sa nomination au Sénat en 2013.

Scott entre dans la course après coup dans les sondages jusqu’à présent. Il interroge constamment environ 1% – pas seulement derrière des favoris comme l’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, mais aussi derrière des candidats plus marginaux comme Vivek Ramaswamy. Cependant, il commence avec un énorme avantage financier. Il pourra transférer 22 millions de dollars de son compte de campagne au Sénat pour lancer sa candidature à la présidentielle et dépense déjà systématiquement 6 millions de dollars pour passer à la télévision dans les premiers États primaires au cours des prochains mois. Scott pourra également compter sur un super PAC bien financé soutenu par de grands donateurs comme le fondateur d’Oracle, Larry Ellison.

Scott n’est pas le seul candidat de son État d’origine, la Caroline du Sud, sur le terrain. L’ancien gouverneur de l’État, Nikki Haley, est également en lice et s’apprête à diviser le soutien dans l’État de Palmetto, qui détient le premier dans la primaire du sud.

Bien qu’il ne se présente pas comme un Never Trumper explicite, le chemin du succès de Scott consiste à construire une coalition de factions dans le GOP qui ont été les plus sceptiques de Trump, y compris à la fois l’establishment traditionnel et les conservateurs sociaux évangéliques. Scott présentera son stand aux électeurs qui, comme lui, ont voté pour Donald Trump mais sont restés des républicains traditionnels sans patience pour le déni électoral de l’ancien président (mais toujours très favorables à sa politique étrangère et à ses réductions d’impôts).

Scott est bien considéré par ses collègues du Sénat. John Thune du Dakota du Sud, le numéro deux républicain au Sénat, comparaîtra avec Scott pour l’approuver lundi. Le compatriote de Thune du Dakota du Sud, Mike Rounds, a déjà approuvé Scott – et un autre ancien collègue, Cory Gardner du Colorado, aide à diriger le super PAC conçu pour soutenir la campagne de Scott.

Suite à son annonce, Scott devrait se rendre à la fois dans l’Iowa et le New Hampshire où il a déjà une présence de campagne sur le terrain. Le sénateur de Caroline du Sud a effectué de fréquentes visites dans les deux premiers États au cours des derniers mois.