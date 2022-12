Le pitch de BlackRock pour l’investissement socialement responsable contrarie toutes les parties

C’était un appel au clairon aux chefs d’entreprise partout.

En 2018, Laurence D. Fink, directrice générale de longue date de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a exhorté les chefs d’entreprise à évaluer l’impact sociétal de leurs activités, à adopter la diversité et à réfléchir à la manière dont le changement climatique pourrait affecter la croissance à long terme.

« Les entreprises », a écrit M. Fink dans sa lettre annuelle aux chefs d’entreprise, « doivent se demander : quel rôle jouons-nous dans la communauté ? Comment gérons-nous notre impact sur l’environnement ? Travaillons-nous à créer une main-d’œuvre diversifiée? Sommes-nous en train de nous adapter au changement technologique ? »

Près de cinq ans plus tard, ces mots ont mis BlackRock en retrait au milieu du débat de plus en plus acrimonieux et politisé sur l’investissement avec des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance – ou ESG – à l’esprit. Les républicains accusent l’entreprise de “capitalisme éveillé”. Les progressistes appellent BlackRock pour “l’écoblanchiment”, affirmant que son message aux entreprises ne va pas assez loin.

Ces derniers mois, plus d’une demi-douzaine de trésoriers et contrôleurs d’État républicains ont intensifié leurs attaques contre BlackRock, qui gère 8 000 milliards de dollars d’actifs et investit pour le compte de centaines de pensions publiques. Le 1er décembre, le directeur financier de la Floride a déclaré que l’État retirait 2 milliards de dollars de BlackRock parce qu’il était « antidémocratique » pour un grand gestionnaire d’actifs d’essayer de changer la société. Huit jours plus tard, le trésorier de la Caroline du Nord a demandé à M. Fink de démissionner parce qu’il avait poussé les entreprises à réduire les émissions de carbone.