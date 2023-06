Le pitch de Biden en 2024 met en évidence le pragmatisme face au pugilisme de Trump

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a promis aux électeurs en 2020 qu’il savait comment faire avancer les choses à Washington et qu’il pourrait apporter la stabilité à la capitale. Cela semblait être un message en décalage avec l’ère plus combative amenée par Donald Trump.

Mais Biden a prévalu, et alors qu’il cherche un second mandat, il essaie à nouveau de présenter la course comme un référendum sur la compétence et la gouvernance, soulignant la limite de dette bipartite et la législation budgétaire qu’il a signées samedi comme un autre exemple du succès de son approche.

L’accord que le président démocrate a négocié avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et d’autres républicains a évité la catastrophe d’un défaut du gouvernement américain – et a prévenu une autre menace jusqu’après les élections de 2024 – tout en protégeant largement l’agenda national qui constituait l’épine dorsale de ce qu’il espère formera son héritage.

Son approche, privilégiant le pragmatisme au pugilisme trumpien, sera testée comme jamais auparavant lors de la prochaine campagne, avec son taux d’approbation même parmi les démocrates bas malgré les résultats qu’il a obtenus, en grande partie à cause des inquiétudes concernant son âge en tant que personne la plus âgée de tous les temps. solliciter la présidence.

« Les résultats parlent d’eux-mêmes », a déclaré Jeff Zients, le chef de cabinet de Biden, âgé de 80 ans. « Ce niveau de soutien montre que nous avons obtenu un accord bipartite qui, surtout, protège les priorités du président. Et maintenant, nous avons une piste pour exécuter les priorités du président.

Les alliés de Biden disent que sa stratégie reflète sa vision plus large de la présidence : ignorer les bavardages quotidiens et se concentrer sur un impact prolongé.

« C’était la quintessence de Joe Biden », a déclaré le confident de longue date de Biden et ancien sénateur du Delaware, Ted Kaufman. « Il comprend vraiment les institutions, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent et quelles sont leurs limites. C’est l’incroyable avantage qu’il a d’avoir 36 ans au Sénat et huit ans en tant que vice-président.

Cet avantage perçu – la longévité – est peut-être aussi la colline la plus raide de Biden alors qu’il cherche quatre ans de plus.

Biden, ont déclaré des assistants, a conçu une stratégie peu de temps après que les républicains ont pris la Chambre en novembre et y sont restés fidèles tout au long des pourparlers, malgré les doutes des membres de son propre parti. Il a pressé les républicains de définir leurs priorités budgétaires, puis les a martelés en public pour des réductions proposées impopulaires une fois qu’ils l’ont fait, pour entrer dans les négociations avec la main la plus forte possible.

« Il croit aux institutions de la gouvernance américaine. Il a abordé cette question dans le but de faire fonctionner la présidence et le Congrès et la manière dont ils ont été conçus pour fonctionner », a déclaré Mike Donilon, conseiller principal du président.

Au fur et à mesure que les pourparlers progressaient, Biden est sorti des feux de la rampe pour permettre aux dirigeants républicains de revendiquer une victoire – nécessaire pour la vendre à leur caucus – et a tranquillement rassuré les démocrates sur le fait qu’ils aimeraient l’accord au fur et à mesure qu’ils en apprendraient.

Le résultat est un accord qui, selon les assistants de la Maison Blanche, a dépassé leurs projections de ce à quoi ressemblerait un accord budgétaire avec les républicains en charge de la Chambre. Il gèle essentiellement les dépenses pour l’année prochaine, plutôt que les fortes réductions proposées par le GOP, et protège les lois sur l’infrastructure et le climat de Biden et les dépenses de sécurité sociale et d’assurance-maladie.

Du point de vue de l’équipe de Biden, c’est aussi bien meilleur que le résultat que l’épreuve de force sur la limite de la dette de 2011, lorsque Biden était négociateur pour le président de l’époque Barack Obama et que les républicains de la Chambre les ont forcés à accepter des coupes budgétaires plus sévères qui, selon eux, ont entravé la reprise du pays. de la Grande Récession.

Biden a toujours été critiqué par certains membres de son propre parti pour avoir accepté des exigences de travail plus strictes pour certains bénéficiaires de l’aide alimentaire fédérale et accéléré les examens environnementaux des projets d’infrastructure.

Mais la Maison Blanche voit un avantage: les changements d’autorisation accéléreront la mise en œuvre des lois sur l’infrastructure et le climat de Biden, et les assistants de Biden soulignent que les projections du Bureau du budget du Congrès montrent que les exclusions des exigences de travail pour les anciens combattants, les personnes sans abri et celles qui partent le placement en famille d’accueil augmentera en fait le nombre de personnes éligibles à l’aide alimentaire fédérale.

« Alors que le reste d’entre nous transpire des cycles de micro-informations et qui est en haut et qui est en bas sur Twitter, le président joue le long jeu », a déclaré le porte-parole d’Obama et stratège démocrate Eric Schultz.

« Il s’est présenté à la présidence en s’engageant à restaurer la fonctionnalité de Washington après son prédécesseur, et il est difficile de contester son bilan », a ajouté Schultz. « Il a prouvé qu’il pouvait remporter d’importantes victoires démocrates tout en travaillant de bonne foi avec l’autre côté. »

Biden a tracé une ligne rouge dans les négociations selon lesquelles le plafond de la dette devait être prolongé jusqu’après l’élection présidentielle de 2024, inquiet à la fois sur le fond et sur le style de la possibilité d’une nouvelle confrontation dans un environnement politique encore plus houleux.

Son sentiment est peut-être juste, mais les électeurs sont de plus en plus préoccupés par son âge et son bilan, un message sans cesse renforcé par les futurs challengers républicains et l’écosystème médiatique conservateur.

« Biden a accumulé une série de réalisations impressionnantes sur une base bipartite et a démontré qu’il peut le faire sans être au centre de l’attention », a déclaré l’historien présidentiel Lindsay Chervinsky. « C’est ce que les électeurs américains disaient vouloir à l’époque. Mais 2024 aura un tout autre contexte.

Biden, a-t-elle dit, devrait faire valoir que la stabilité qu’il a apportée est menacée par ses adversaires et espère que la mémoire des électeurs est suffisamment longue.

Les assistants de la Maison Blanche disent que l’accord leur donne une « marge de manœuvre » jusqu’aux élections de 2024 pour se concentrer sur le fait que les gens ressentent les impacts de la législation que Biden a promulguée, ainsi que pour commencer à définir leurs priorités pour ce qu’il ferait avec un autre mandat et plus de démocrates au Congrès.

Biden lui-même a souligné vendredi le contraste avec le caractère combatif de la race des républicains et sa posture d’adulte dans la pièce. Il a appelé les deux parties à « unir leurs forces en tant qu’Américains pour arrêter de crier, faire baisser la température », alors même qu’il soulignait l’opposition du GOP à ses efforts pour augmenter les impôts des particuliers et des entreprises fortunés et réduire les allégements fiscaux.

« Les républicains ont défendu chacune de ces échappatoires d’intérêt spécial », a déclaré Biden, testant une ligne de campagne sur laquelle il devrait se concentrer dans les mois à venir. « Chacun. Mais je vais revenir. Et avec votre aide, je vais gagner.

Malgré les protestations de Biden et son objectif de se décharger, ainsi que les futurs titulaires de charge, du potentiel de futures «prises d’otages», Biden s’est toujours avéré incapable de briser le cycle du plafond de la dette utilisé comme levier dans les négociations. L’historien de l’Université de Princeton, Julian Zelizer, a déclaré que cela faisait de l’accord un « sac mélangé », conjurant la crise maintenant, mais qui pourrait revenir le hanter ainsi que les présidents suivants.

« Les républicains viennent de recommencer. C’est arrivé quand il était vice-président, c’est arrivé quand il était président, et ça se reproduira », a-t-il déclaré. « Beaucoup de républicains ont toujours voulu la tactique plus que le résultat – il n’a pas arrêté cela. »

Zelizer a reconnu que Biden n’avait peut-être pas d’autres options – une proposition d’utiliser le 14e amendement pour payer des obligations sans l’accord du Congrès n’a pas été testée et avait ses propres pièges.

« Lorsque vous avez une menace comme celle-là, vous devez négocier », a-t-il reconnu.

Mais pour l’équipe de Biden, ce sont les résultats qui comptent.

«Il avait les yeux rivés sur le prix, qui était:« Comment cet accord va-t-il être conclu? Et comment est-ce que je fais cela pour faire avancer cet accord? », A déclaré Donilon. «Nous devons faire en sorte que notre politique se rassemble dans les moments où elle doit le faire. Et donc je pense que ce sera en fait un moment rassurant pour le pays.

Zeke Miller, l’Associated Press