Le pistolet semi-automatique utilisé dans le tournage du parc de Monterey était-il illégal ?

La fusillade à Monterey Park, en Californie, a conduit à de nouveaux appels pour renforcer les lois californiennes sur les armes à feu. L’arme utilisée lors de l’attaque de samedi était probablement illégale en Californie, cependant, et il n’est pas clair si le tireur l’a obtenue par des moyens légaux.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse que le tireur avait ouvert le feu sur un studio de danse, faisant 11 morts et neuf autres blessés, en utilisant un pistolet d’assaut semi-automatique alimenté par un chargeur avec un chargeur étendu de grande capacité attaché. La police a récupéré l’arme après que l’opérateur d’un deuxième studio de danse à Alhambra, une ville à environ deux miles au nord de Monterey Park, ait désarmé le tireur lorsqu’il a franchi la porte, apparemment avec l’intention de tirer sur plus de personnes.

L’attaque a secoué la communauté américaine à prédominance chinoise de la région au milieu des célébrations du Nouvel An lunaire et de la violence croissante contre les Américains d’origine asiatique aux États-Unis au cours des dernières années.

On ne sait pas comment le tireur a obtenu le pistolet, qui était une arme semi-automatique Cobray M11 9 mm compatible avec les chargeurs de 30 cartouches, a rapporté CNN. Il n’est pas non plus clair si le tireur a légalement obtenu une deuxième arme récupérée à l’intérieur de sa camionnette – une arme de poing qu’il a utilisée pour se suicider. La deuxième arme peut être achetée en Californie ; le premier est interdit dans l’État depuis plus de trois décennies.

Le fait que l’arme semi-automatique soit actuellement illégale dans l’État rend la Californie inhabituelle ; de telles armes peuvent être achetées légalement dans la majorité des États-Unis. Et cela a conduit les politiciens californiens à demander non seulement des lois plus strictes dans l’État, mais à travers les États-Unis.

Le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate qui a signé certaines des mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays au cours de son mandat, a déclaré que la fusillade devrait encourager le reste du pays à suivre l’exemple de la Californie.

“Aucun autre pays au monde n’est terrorisé par ce flux constant de violence armée. Nous avons besoin d’une véritable réforme des armes à feu au niveau national », a-t-il tweeté Dimanche.

Les lois strictes de contrôle des armes à feu de la Californie interdisent probablement le pistolet utilisé dans le tir

La Californie se classe au premier rang du pays pour la force de ses lois sur les armes à feu, selon Everytown for Gun Safety, une organisation qui plaide pour le contrôle des armes à feu. Ses lois sont si étendues que l’on se demande dans quelle mesure les législateurs des États pourraient les rendre plus strictes sans se heurter à de vastes contestations judiciaires, comme celles auxquelles sont confrontées les nouvelles mesures de contrôle des armes à feu de l’Illinois.

En partie à cause de ses lois actuelles, le taux de violence armée en Californie est relativement faible : les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que seulement 8,5 personnes sur 100 000 dans l’État sont décédées à la fin d’une arme à feu en 2020, contre une moyenne de 13,7 au niveau national.

La Californie est l’un des huit États, avec Washington, DC, à interdire les armes d’assaut comme celle utilisée dans la fusillade, qui sont conçues pour tuer efficacement, sans qu’un tireur ait à recharger fréquemment. La plupart des Américains soutiennent l’interdiction des armes d’assaut, dont 83% des démocrates et 37% des républicains, selon une enquête d’avril 2021 de Pew Research.

Les efforts nationaux visant à interdire les armes d’assaut ont échoué à plusieurs reprises ces dernières années. Le Congrès a décrété la dernière interdiction nationale en 1994; il a expiré après 10 ans lorsque les législateurs n’ont pas renouvelé l’interdiction en 2004. Cette loi comprenait également une interdiction des magazines de grande capacité, que la plupart des Américains soutiendraient le renouvellement, selon l’enquête Pew. Mais comme pour l’interdiction des armes d’assaut, il y a une grande division partisane : 83 % des démocrates et 41 % des républicains sont en faveur.

L’interdiction de la Californie est antérieure à l’action fédérale la plus récente. Il est entré en vigueur en 1989 après que cinq enfants ont été tués dans une fusillade dans une école primaire de Stockton et a spécifiquement interdit la vente, la fabrication, l’acquisition ou l’achat du modèle d’arme utilisé lors de la fusillade de samedi. Il est cependant possible que le tireur, âgé de 72 ans, ait obtenu l’arme utilisée lors de la fusillade avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, lui permettant d’en conserver légalement la possession en vertu d’une clause de grand-père de la loi.

Le tireur aurait également pu obtenir l’arme légalement hors de l’État ou illégalement auprès d’un trafiquant d’armes. Des États voisins comme le Nevada et l’Oregon ont réprimé le trafic d’armes à feu en exigeant des vérifications des antécédents ces dernières années. Mais l’Arizona n’exige aucune vérification des antécédents pour acheter n’importe quel type d’arme, ce qui en fait la plus grande source d’armes à feu hors de l’État retracée en Californie en 2021, selon les données du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives.

La Californie est également l’un des 14 États à avoir interdit les chargeurs de grande capacité, qui peuvent transporter de 10 à 100 cartouches et représentent environ 22 à 36 % des armes à feu impliquées dans des crimes à l’échelle nationale, selon Everytown. L’interdiction californienne – qui limitait spécifiquement la vente, la fabrication et l’importation de chargeurs de grande capacité – est entrée en vigueur en 2000. Mais comme l’interdiction des armes d’assaut, elle contient une clause qui aurait permis au tireur de posséder un chargeur de grande capacité. s’il l’a acheté avant.

En 2016, les électeurs californiens ont approuvé une mesure de vote visant à supprimer cette exception et à rendre illégale la possession de magazines de grande capacité dans l’État, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur car elle est liée à un litige fédéral.

Les gens peuvent légalement acheter une arme de poing en Californie comme celle que le tireur a utilisée pour se suicider. Mais il y a des restrictions : vous devez généralement avoir plus de 21 ans pour acheter une arme à feu et ne pouvez le faire qu’auprès d’un revendeur agréé après une période d’attente de 10 jours et après avoir présenté une pièce d’identité et une preuve de résidence dans l’État, ainsi qu’un certification et démonstration de sécurité. Une licence de port dissimulée délivrée par les autorités californiennes est également requise pour porter une arme de poing en public.

Los Angeles et les autorités fédérales, y compris le FBI et l’ATF, examinent comment le tireur a obtenu ses armes et si quelque chose aurait pu être fait pour empêcher ces armes de tomber entre ses mains. Mais cette enquête est toujours en cours et la police n’a pas encore dit avec certitude que les armes du tireur étaient illégales.