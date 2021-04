Le pire voleur du monde obligé de rendre son téléphone après avoir tenté de fuir avec un iPhone volé

Le pire voleur du monde a été forcé de récupérer un iPhone volé après avoir tenté de s’enfuir – mais la porte du magasin était verrouillée.

Le propriétaire de la boutique Manmeet Singh, qui possède Urmston Mobile Tech, à Urmston, dans le Grand Manchester, affirme que l’homme est entré dans sa boutique mercredi, exigeant de voir le nouvel iPhone 12 Pro Max.

Un vendeur a volé un iPhone pour découvrir que la porte était verrouillée Crédit: Kennedy News

Le propriétaire de la boutique Manmeet Singh est propriétaire d’Urmston Mobile Tech, à Urmston, dans le Grand Manchester Crédit: Kennedy News

Le voleur a ensuite été contraint d’attendre son bus juste devant le magasin Crédit: Kennedy News

Lorsque le joueur de 35 ans a expliqué qu’il ne l’avait pas en stock, il a ensuite offert un Samsung A21S, mais après que le client a demandé à tenir l’appareil, il a tourné les talons au moment où il l’a saisi et a essayé de se précipiter. hors de la porte.

Cependant, des images hilarantes montrent que le type à capuche saisit la poignée de la porte pour découvrir qu’il est piégé à l’intérieur par une serrure électronique, le forçant à rendre le téléphone penaud à sa victime.

Dans un autre coup, le voleur potentiel a été forcé de se lever et d’attendre son bus juste devant le magasin, tandis que Manmeet le regardait avec amusement – allant même dehors pour prendre des photos de lui.

Manmeet, de Partington, dans le Grand Manchester, a déclaré: «Il était le pire voleur de tous les temps.

L’homme cagoulé a été forcé de rendre le téléphone avant que la porte ne soit déverrouillée Crédit: Kennedy News

Il a été surnommé « le pire voleur de tous les temps » Crédit: Kennedy News

«Dès qu’il a commencé à courir, j’ai dit » tu ne peux aller nulle part « . Je lui ai dit que même s’il était sorti, je l’aurais rattrapé en marchant. C’est à quel point il était lent.

«J’ai trouvé ça drôle, plus que tout. J’étais juste là parce qu’il ne servait à rien de faire quoi que ce soit.

« Après qu’il m’ait donné le téléphone, j’ai dit » ne reviens plus « . »

Manmeet était devenu méfiant lorsque l’inconnu avait commencé à le précipiter et à «taper sur le comptoir» pour qu’il se dépêche.

Mais déterminé à traiter tout le monde de la même manière, il lui passa le téléphone, sachant que ses tentatives d’évasion seraient infructueuses.

Le propriétaire du magasin a dit qu’il avait trouvé la situation amusante Crédit: Kennedy News

Manmeet a déclaré: «Il est venu et a dit qu’il voulait l’iPhone 12 pro max et qu’il voulait un téléphone coûteux.

«Je lui ai dit que je n’avais pas ça, puis il a juste dit ‘quel téléphone avez-vous avec trois caméras?’

«Il parlait très vite comme s’il essayait de me précipiter. Il tapotait sur mon comptoir.

«Je lui ai montré celui dans la boîte. C’était le Samsung A21S. Ils étaient 160 £.

« Il a dit ‘puis-je le tenir’? Je pensais que je lui montrerais juste sans enlever le plastique. Il ne semblait pas qu’il allait l’acheter.

« Quand je lui ai tendu, il a juste commencé à courir, mais j’ai une serrure automatique sur la porte pour qu’il ne puisse pas s’enfuir. C’est une serrure automatique que je contrôle.

«Quand il poussait la porte, j’ai pensé qu’il pourrait la casser. J’ai essayé de sortir du comptoir, puis il est revenu et a rendu le téléphone.

« Il n’a rien dit. Il a été laissé à la porte et il se tenait à l’arrêt de bus.

« Il a dû attendre son bus devant le magasin. »

Alors que Manmeet espère des informations futures, il admet qu’il n’a pas encore signalé l’incident à la police car ils n’ont pas assisté à un incident similaire lorsque son propre téléphone a été volé en avril 2020.

Manmeet a déclaré: « Je ne me suis pas présenté à la police parce que l’année dernière, quelqu’un s’est enfui avec mon téléphone. J’avais une caméra de vidéosurveillance et les images, et ils ne sont même pas venus chercher qui l’a fait. Ils ont juste dit qu’ils » êtes trop occupé. «

La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de commenter l’incident de mercredi, mais a confirmé qu’elle avait également reçu le rapport de vol de l’année dernière dans le magasin.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: «Conformément à la politique des BPF lorsque des rapports nous sont adressés, nous évaluons la meilleure façon de réagir en fonction de la menace, du préjudice et du risque posés au public.

«Les incidents sont ensuite traités et traités conformément à notre système de notation.

«À cette occasion, à la suite d’une évaluation de la menace, des dommages et des risques posés et de la demande de la force, les officiers n’ont pas pu être présents».