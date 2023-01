Le pire tueur en série de Russie “Le loup-garou” qui a massacré “200 femmes” demande à Vlad de le laisser se battre en Ukraine

Le tueur en série le plus sanglant de RUSSIE qui a massacré “200 femmes” se porte volontaire pour se battre pour Vladimir Poutine en Ukraine.

Mikhail Popkov, 58 ans, vise à être libéré en vertu de la clause de la loi russe qui pardonne aux criminels des condamnations passées s’ils combattent dans la guerre et restent en vie pendant plus de six mois.

Mikhail Popkov purge actuellement deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de 78 femmes Crédit : AFP ou concédants de licence

Le fou espère être gracié de ses condamnations en se battant pour Poutine Crédit : EPA

Le stratagème controversé a déjà vu des milliers de meurtriers, violeurs et autres criminels devenir des mercenaires dans la campagne du Kremlin.

Poutine a juré de pardonner à ceux qui se battent et restent en vie.

Connu sous le nom de “The Werewolf” et “The Anagarsk Maniac”, Popkov a été reconnu coupable du meurtre d’au moins 78 femmes entre 1992 et 2010.

Cependant, une source policière estime que son véritable bilan est plus proche de 200.

Jusqu’à présent, l’ignoble violeur purgeait deux peines d’emprisonnement à perpétuité et neuf ans supplémentaires après trois procès distincts.

L’ex-policier a violé la plupart de ses victimes âgées de 18 à 50 ans avant de les tuer avec des haches, des marteaux, des couteaux, des tournevis et des piques.

Malgré cela, les autorités russes ont autorisé la télévision d’État à interviewer le fou derrière les barreaux alors qu’il plaidait pour rejoindre la chair à canon de Poutine.

Dans le clip, il a affirmé qu’il avait une expérience en radioélectronique de son temps en tant que conscrit de l’Armée rouge.

Popkov a déclaré: “Je n’hésiterais pas à le faire [join the war].

“Si je me réfère à ma profession d’enregistrement militaire, je pense qu’elle est plutôt en demande maintenant.

“Bien que ce soit probablement plus moderne de nos jours… la radio et l’électronique.

“Même si j’ai été en prison pendant dix ans, je ne pense pas que ce serait si difficile d’apprendre [new skills] rapidement.”

Le tueur de masse a soudainement avoué d’autres meurtres alors qu’il cherche à gagner une place dans l’armée privée de Wagner, dirigée par le copain de Poutine Yevgeny Prigozhin.

Le plan écœurant du Kremlin a libéré plus de 40 000 condamnés depuis le début de l’invasion le 24 février.

Popkov est originaire de Norilsk, Krasnoyarsk Krai, la troisième plus grande ville de Sibérie.

Mais il a mené la majorité de sa terreur à Angarsk, dans l’oblast d’Irkoutsk, une grande région à environ 2600 miles à l’est de Moscou.

Le père d’un enfant marié a affirmé avoir commis ses crimes là où il vivait pour “le nettoyer des prostituées”.

Selon l’agence de presse d’État russe TASS, une évaluation psychiatrique a diagnostiqué chez Popkov une manie meurtrière, “une condition lorsqu’une personne a un désir irrationnel de tuer quelqu’un”.

Néanmoins, le meurtrier de masse a été déclaré sain d’esprit.

Pendant la pandémie, il a travaillé en prison pour fabriquer des masques faciaux.

Popkov a déclaré: “Il y a eu des moments où j’ai pensé que la peine de mort était meilleure.”

La Russie applique un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1996.

Avant cela, les condamnés étaient abattus d’une balle dans la nuque par un bourreau.

S’exprimant plus tôt derrière les barreaux d’Irkoutsk, Popkov a exprimé ses “regrets” pour sa boucherie.

Popkov a déclaré: “J’ai beaucoup à regretter … par exemple, que rien de tout cela ne soit arrivé, que je n’aie pas fait ces choses.

“C’est un désir naturel de toute personne – de regretter.

“J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir.”

Une vidéo effrayante de ses archives familiales montrait le tueur dans les années 1990 marchant vers la caméra tenant un couteau et récitant une comptine d’après-guerre basée sur des prisonniers de guerre nazis attaquant des habitants.

Dans le clip, il a déclaré: “Je vais te couper, je vais te battre, maintenant c’est ton tour.”

Restes d’un corps d’une des victimes de Popkov Crédit : The Siberian Times

Popkov aurait violé et tué 200 femmes Crédit : d’est en ouest

Popkov ciblait les femmes Crédit : d’est en ouest