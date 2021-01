Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM met en garde contre un « moment périlleux » alors que le nombre de patients augmente

Boris Johnson a exhorté les gens à suivre les règles existantes ou à risquer de les durcir, car il prévient que la complaisance pourrait aggraver ce «moment périlleux». Le premier ministre a déclaré que les règles étaient «constamment réexaminées» et seraient «resserrées» si nécessaire, mais qu’il serait «de loin, beaucoup mieux» que les gens respectent les restrictions existantes. Cela survient alors que le médecin-chef de l’Angleterre a averti que le NHS était confronté au moment le plus dangereux de son histoire, la situation étant susceptible de s’aggraver. Le professeur Chris Whitty a déclaré que les semaines à venir seraient le point le plus critique de la pandémie, le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux atteignant 32 294, soit plus du double du total au pic de la première vague. L’approvisionnement en oxygène d’un hôpital du NHS a atteint une «situation critique» alors que le personnel traite un nombre croissant de patients Covid-19. Voici les règles plus strictes que le gouvernement pourrait appliquer pour réduire les infections.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté les gens à agir comme s’ils avaient le virus alors qu’il révélait que le nombre de personnes hospitalisées à travers le Royaume-Uni était en hausse de 22% par rapport à cette période la semaine dernière. À ce jour, 2,6 millions de doses de vaccination ont été administrées à 2,3 millions de personnes. Lors d’un briefing à Downing Street, M. Hancock a déclaré que l’approvisionnement en vaccins limitait la vitesse de déploiement. Cliquez ici pour accéder à notre outil indiquant si le Royaume-Uni est sur le point d’atteindre l’objectif du Premier ministre consistant à administrer 13 millions de doses d’ici la mi-février.

La mise en accusation est de nouveau lancée contre Donald Trump

Les démocrates ont introduit un article de destitution contre Donald Trump à la suite des violences au Capitole américain qui ont tué cinq personnes. En cas de succès, cela ferait de M. Trump le seul président de l’histoire américaine à avoir été destitué deux fois. Suivez l’actualité ici. Cela survient alors que sa femme Melania Trump dénonce «des ragots salaces, des attaques personnelles injustifiées et de fausses accusations trompeuses» à son sujet alors qu’elle condamne les émeutes de la semaine dernière. Dans une déclaration écrite publiée sur le site officiel de la Maison Blanche, la Première Dame a appelé l’Amérique à guérir en tant que nation. Son mari a été banni de Twitter après avoir été accusé d’avoir incité les foules qui ont pris d’assaut le Capitole, une décision que le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a qualifiée de problématique.

Un robot domestique qui vous verse du vin dévoilé par Samsung

La pandémie a laissé beaucoup d’entre nous espérer pouvoir bénéficier de plus de soutien alors que nous nous occupons de l’enseignement à domicile, que nous cherchons des êtres chers et que nous luttons contre le manque d’interaction sociale. Peut-être que la dernière offre de Samsung au Consumer Electronics Show de Las Vegas a la réponse. La société a présenté un serveur robotique et un majordome – nommé Handy – qui peut vous servir du vin et faire la vaisselle. Il fait partie d’une gamme de gadgets bizarres dévoilés lors de l’événement, y compris une baignoire qui se connecte à Amazon Alexa. Suivez notre liveblog de l’événement.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Peine à vie entière | L’attaquant terroriste de Reading qui a exécuté trois hommes dans un parc lors d’une attaque au couteau «rapide, impitoyable et brutale» a été condamné à perpétuité. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: un politicien pop star en Ougandais vote

Lorsque le candidat à l’élection présidentielle ougandaise Bobi Wine s’est adressé à une foule dans la ville orientale de Mbale jeudi, cela ressemblait plus à une rockstar dans sa splendeur qu’à un arrêt de campagne électorale. À la maison sur n’importe quelle scène, le charismatique pop star de 38 ans devenu politicien se révèle être un challenger étonnamment fort du président Yoweri Museveni dans les sondages prévus le 14 janvier. Michael O’Hagan, à Kampala, a cette dépêche.

Lundi gros lecture

« Un amour de Shakespeare peut changer votre vie »