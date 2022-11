Le pire opérateur ferroviaire de Grande-Bretagne a été révélé – et pourquoi son service de mauvaise qualité a laissé les habitants du Nord comme moi coincés dans le sud

L’état de nos trains est une parodie nationale.

Pendant la pandémie, comme beaucoup d’autres qui ont quitté leur ville natale, j’ai à peine vu mes parents.

Les annulations de trains sont à leur plus haut niveau jamais enregistré, la proportion de ces services ayant plus que doublé depuis 2015 Crédit : PA

Le patron du syndicat militant Mick Lynch Crédit : Getty

Mais maintenant je les vois encore moins, et tout cela est dû à notre service de train scandaleux.

J’en ai eu assez.

Au cours des six derniers mois seulement, chaque fois que j’ai essayé de prendre un train d’Euston à Londres, où je travaille, à Lancaster, Lancs, d’où je viens, le trajet, qui pendant des années a duré 2 heures 25 minutes, a soit a été retardé de plusieurs heures ou l’ensemble du service a été annulé à tout moment.

Maintenant, même si la vie a repris son cours et que je devrais pouvoir rattraper le temps perdu, il m’est devenu pratiquement impossible de retourner dans le Nord-Ouest.

En fait, il devient de plus en plus difficile de se rendre n’importe où en Grande-Bretagne.

Au cours de l’année écoulée, un voyage en train sur 26 a été interrompu, selon les chiffres de l’Office des chemins de fer et de la route, soit l’équivalent de 860 par jour.

Les annulations de trains sont à leur plus haut niveau jamais enregistré, la proportion de ces services ayant plus que doublé depuis 2015.

Un nombre stupéfiant de 187 000 trains ont été entièrement annulés et 127 000 fêtes annulées au cours de l’année jusqu’au 15 octobre.

J’ai attrapé le même train pendant plus d’une décennie et j’ai vu cette disparition déprimante en service de première main.

Et tandis que ce chaos se joue sur la plupart des grands réseaux, y compris LNER et Thameslink, des passagers comme moi, qui tentent de visiter le Nord, font face au pire du chaos.

Avanti West Coast – qui exploite la ligne entre Londres et Glasgow et qui s’arrête à Lancaster – a annulé un service sur 13 en 12 mois. C’est le double de la moyenne nationale.

Parmi ceux-ci, 76% étaient dus à des problèmes relevant de la compétence d’Avanti – tels que des problèmes de train – par opposition à des problèmes de réseau.

De plus, l’opérateur a réduit son horaire de sept trains par heure à un minimum de quatre par heure en août, les trains entre Londres et Manchester étant les plus touchés.

Avanti – qui a ridiculement compté sur les chauffeurs faisant des heures supplémentaires et sur leurs jours de repos pour respecter ses horaires – a déclaré que les chauffeurs avaient soudainement cessé de se porter volontaires pour les heures supplémentaires en été, ce qui l’a incité à réduire son horaire pour réduire les annulations.

Mais ces annulations se produisent toujours.

Pas plus tard que samedi dernier, mon train de 13 h 38 de Lancaster à Londres a été annulé sans raison, et tous les autres services de la journée ont été massivement retardés ou supprimés.

En route une semaine plus tôt, le train pour Lancaster a été retardé d’une heure à Warrington puis s’est terminé sans avertissement à Preston – à plus de 20 miles de ma destination finale.

Ce même week-end, j’ai entendu deux OAP à l’arrêt de bus de Morecambe dire qu’ils devaient prendre le bus pour les villes voisines pour visiter les marchés car les trains n’étaient tout simplement pas fiables.

Comment en est-on arrivé là ?

Ce qui est encore plus exaspérant, c’est qu’il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles des stations du nord telles que Lancaster pourraient finir par être supprimées en tant que «station d’arrêt de routine» sur la ligne principale de la côte ouest pour les futurs services HS2, qui contourneraient complètement la ville.

“MISE À NIVEAU”

Ce n’est guère un pas vers le « nivellement par le haut ».

Chaque fois que je réserve un billet via l’application Trainline et que je vois le message de célébration : “Tu vas à Lancaster !” J’ai l’impression d’être éclairé au gaz.

Et pour ajouter l’insulte à l’injure, nous payons par le nez le privilège de tout ce stress.

Quand j’ai déménagé à Londres en 2012, un billet aller-retour pour Lancaster coûtait 65 £. En une décennie, il a presque doublé pour atteindre 109 £.

Un ami m’a dit récemment qu’il ne pouvait plus se permettre de rentrer chez lui à Manchester pour voir sa mère toutes les six semaines en raison de billets coûtant plus de 150 £.

Nous sommes payés pour ne pas voir nos familles.

Un autre copain a acheté une voiture juste pour garantir son retour à la maison pour Noël.

Je vis dans une zone sans voiture à East London, donc ce n’est pas une option pour moi, et encore moins pour ceux qui ne peuvent pas conduire.

Plus de personnes conduisant ne réduit pas non plus notre empreinte carbone.

Avec davantage de grèves RMT prévues ce week-end – et les rumeurs selon lesquelles les services pourraient être interrompus jusqu’en décembre et pendant la période de Noël sans pourparlers décisifs entre le syndicat Aslef et les entreprises ferroviaires – réserver un train pour se rendre n’importe où est une entreprise risquée.

Pendant ce temps, les compagnies ferroviaires avides – dont Avanti, l’opérateur ferroviaire le moins performant de Grande-Bretagne – réalisent d’énormes profits.

L’année dernière, Avanti a versé plus de 11 milliards de livres sterling de dividendes aux actionnaires.

MEILLEURE AFFAIRE DE SALAIRE

Il n’est peut-être pas étonnant que le personnel de train qui travaille dur fasse la grève pour obtenir un meilleur salaire.

Pourtant, de la même manière, ils obtiendront peu de sympathie de la part du public dépendant des trains alors que leurs employeurs offrent un service aussi honteux.

Le ministère des Transports doit se ressaisir et commencer à demander des comptes aux opérateurs ferroviaires, et non à récompenser les échecs.

Il admet que le mauvais service est «inacceptable», mais jusqu’à présent, les vrais remèdes tardent à se matérialiser.

Il dit avoir affecté plus de 16 milliards de livres sterling à l’amélioration des services aux passagers et “travailler en étroite collaboration avec les opérateurs pour garantir la mise en place de solutions à long terme afin que les passagers puissent voyager en toute confiance sans interruption”.

Cet argent doit être investi MAINTENANT et les changements doivent venir en masse et rapidement.

Les personnes qui travaillent dur manquent de voir leurs amis et leur famille, manquent des rendez-vous à l’hôpital et ont du mal à se rendre au travail en raison de ces retards et annulations.

Nous avons attendu deux ans pour faire bouger les choses — pourquoi nos trains nous arrêtent-ils ?