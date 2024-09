Certains abonnés au Xbox Game Pass sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X menacent de résilier leur service d’abonnement après ce qu’ils considèrent comme le « pire mois de l’histoire du Game Pass ». Cela peut sembler exagéré, mais cela suggère que c’est rare, et ce n’est pas le cas. Non seulement le mois de septembre a été léger en ajouts majeurs, mais aussi en jeux du premier jour. Pendant ce temps, certains des jeux les plus convaincants qui ont été ajoutés n’ont été disponibles que sur PC, laissant les joueurs sur console – qui paient plus cher – dans le froid. Pour aggraver la situation, le service d’abonnement a perdu de meilleurs jeux ce mois-ci qu’il n’en a ajouté.

La sélection de jeux varie en fonction des goûts, mais en général, les plus grands nouveaux jeux de ce mois-ci incluent Frostpunk 2 (PC uniquement), L’Âge de la mythologie : revisité (PC uniquement), La République des Cavalierset Wargroove 2Ce ne sont pas vraiment des jeux phares, deux d’entre eux sont uniquement disponibles sur PC et trois d’entre eux sont des jeux de stratégie, un genre assez spécialisé.

Pendant ce temps, le dernier jour du mois dernier Coeur atomique à gauche. Cela a été suivi par Jour de paie 3 et Slime Rancher 2 et plus encore au milieu du mois. Mais ce n’est pas tout. 10 autres jeux sortiront avant la fin du mois, dont Chevaliers de Gotham, Héros de la boucle, Les morts-vivants, Valheimet un Warhammer 40k jeu. Cela signifie qu’en septembre, le Xbox Game Pass a perdu 16 jeux et n’en a ajouté que sept, dont aucun n’a été ajouté au niveau standard du service d’abonnement.

Comme on pouvait s’y attendre, tout cela a laissé les abonnés au Xbox Game Pass – surtout sur console – assez mécontents. Certains menacent même d’annuler leur abonnement après ce mois-ci.

« Ouais, cette merde n’en vaut plus la peine, je suis sérieusement sur le point d’annuler mon abonnement », écrit un abonné sur Reddit. « Aïe… je n’ai pas vraiment apprécié le Game Pass ces derniers temps. Dieu merci pour Mafia « parce que cela fait longtemps que je n’ai pas été personnellement excité par l’arrivée d’un jeu », ajoute un deuxième abonné.

Un troisième abonné ajoute : « Le pire mois de l’histoire du Game Pass. Je n’ai pas du tout aimé ces titres. Et même si c’était le cas, pourquoi tous ces jeux de stratégie et de stratégie en temps réel ? Ce mois-ci, il n’y avait aucune variété. Et ils sont restés assis sur cette réserve d’Activision-Blizzard pendant bien trop longtemps. »

Bien sûr, il convient de noter que le Tokyo Game Show se tiendra plus tard ce mois-ci, du 26 au 29 septembre. Il est possible que des ajouts surprises soient prévus pendant le salon. Si ce n’est pas le cas, le Xbox Game Pass pourrait perdre des abonnés.