Le pire Memorial Day depuis 31 ans

Anya Taylor-Joy dans « Furiosa : une saga Mad Max ».

Warner Bros.

Le box-office du Memorial Day n’est pas un pique-nique cette année

Sur la base des chiffres de vendredi, George Miller Furiosa : Une saga Mad Max ou Le film Garfield ne pourrait ouvrir qu’entre 31 et 33 millions de dollars dans 4 035 cinémas au cours des quatre jours de vacances, la pire ouverture du Memorial Day n°1 depuis celle de Sylvester Stallone. Suspense a fait ses débuts à 20,5 millions de dollars il y a 31 ans, en 1993 (et ce chiffre n’est pas ajusté à l’inflation). Cette statistique exclut 2020, lorsque les cinémas ont été fermés pendant la pandémie.

Les deux films sont dans une course plus serrée que prévu, mais la plupart des studios rivaux s’attendent à ce que Warner Bros. prenne la première place avec Furiosa devant Sony et Alcon Garfield film. Aucun des deux films n’a réussi à convaincre le public, chacun recevant un CinemaScore B+. Furiosa a rapporté 10,2 millions de dollars vendredi dans 3 804 cinémas, contre 8,4 millions de dollars pour Garfield à partir de 4 035 emplacements. C’est un petit écart étant donné que ce dernier est un film familial.

Sans reliquats pour contribuer de manière massive au pique-nique du Memorial Day, les revenus globaux pourraient s’élever à seulement 125 millions de dollars, le chiffre le plus bas depuis deux décennies. Cela exclut 2020 et 2021, lorsque la pandémie faisait encore rage, bien que Paramount Un endroit silencieux la suite a pu s’ouvrir à 57,1 millions de dollars pendant les vacances de 2021.

Furiosaun préquel dans lequel Anya Taylor-Joy joue une version plus jeune du personnage de Charlize Theron dans le dernier film, devait ouvrir entre 40 et 45 millions de dollars pour les quatre jours de vacances, mais il s’agit plutôt de la dernière photo d’événement d’été à sous-performer en son lancement (une exception est Le royaume de la planète des singes). Mad Max : La route de la fureur a commencé avec un montant brut de 45,4 millions de dollars sur trois jours.

Ailleurs, Angel Studios continue d’essayer d’imiter le succès retentissant de l’été dernier. Le son de la liberté, mais jusqu’à présent, il n’y est pas parvenu. Ce week-end, c’est l’ouverture du film confessionnel Vuequi ne rapportera que 4 millions de dollars dans 2 100 cinémas pendant les quatre jours pour une septième place.

De retour dans le top cinq, SI se maintient fermement au n ° 3 lors de sa deuxième sortie avec un montant brut estimé sur quatre jours de 20,7 $ sur 4 068 emplacements. Le montant brut estimé à 16 millions de dollars sur trois jours de la photo de famille est en baisse de 53 pour cent, ce qui est décent si l’on considère qu’elle est en concurrence avec Garfield pour les familles. C’est une bonne nouvelle pour Paramount, le réalisateur John Krasinski et la star Ryan Reynolds après une ouverture en douceur.

Le royaume de la planète des singesjoué dans 3 550 salles, devrait arriver en quatrième position avec un montant brut estimé sur quatre jours entre 15,5 et 16 millions de dollars pour 20th Century et Disney.

Et bien qu’il soit désormais disponible à la location en VOD premium, Le gars qui tombe à picLe total estimé de 5,7 millions de dollars représente une baisse de seulement 32 pour cent. Pendant les quatre jours, la vedette Ryan Gosling-Emily Blunt devrait compléter le top cinq avec 7,3 millions de dollars provenant de 2 955 lieux.

Le mois de mai a été un début brutal pour la saison estivale alors que le box-office continue de souffrir du report de titres phares en raison des grèves de l’année dernière. Marvel Studios démarre généralement l’été le premier week-end de mai avec un mât de tente de super-héros, et cette année, ce serait Deadpool & Wolverine. Marvel et Disney ont cependant dû repousser le film – dont la production a dû interrompre la production en raison de la grève de la SAG-AFTRA – de près de trois mois, jusqu’au 26 juillet.

25 mai, 9h45: Une version précédente de cette histoire disait que cela faisait 40 ans qu’un film n°1 du Memorial Day n’avait pas été diffusé si bas. THR regrette l’erreur.