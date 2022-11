Le «pire marché de Noël de tous les temps» claqué pour un chocolat chaud à 9 £ et aucun stand festif

Les acheteurs FURIOUS ont claqué leur marché de Noël alors qu’un visiteur a été facturé 9 £ pour une tasse de chocolat chaud.

Des personnes outrées ont affirmé qu’il serait “moins cher d’aller en Allemagne” que de rester à Manchester pour voir les marchés de Noël.

Des visiteurs furieux ont critiqué le marché de Noël pour des stands de nourriture et de boissons hors de prix

Les acheteurs en colère ont exprimé leur frustration sur TripAdvisor et Facebook après que les marchés de Noël de Manchester ne les aient pas remplis de joie festive.

Un parieur déçu a écrit : « Faire grimper les prix des repas et des prix à l’hôtel, etc… si vous faites trois nuits, c’est moins cher d’aller en Allemagne.

Un autre a expliqué que lui et son partenaire avaient été « arnaqués » après que leur facture pour deux tasses de coco soit passée à 16 £ – et quand ils sont revenus plus tard, ils ont vu qu’elle avait augmenté à 18 £.

Quelqu’un d’autre a commenté: “J’ai dépensé 20 £ assez près pour un hot-dog végétalien (que je n’ai jamais essayé) et un sandwich au bœuf salé qui avait l’air ignoble quand il était cuit au fait.”

Le même utilisateur a qualifié le lieu de “marchés ignobles” et non de “marchés de Noël”.

D’autres clients déçus se sont plaints d’avoir été déçus par le manque d’amusement sur le thème des fêtes et ont qualifié les étals d’argent faisant des arnaques.

“Rien de Noël, avant Covid, c’étaient de jolis stands vendant des décorations de Noël, maintenant c’est de la nourriture et des boissons, principalement 15 £ pour 2 tasses de chocolat chaud, des cocktails 9 £ pour une boule de neige – juste de la pure cupidité”, a ajouté un autre.

“Très déçus, je ne reviendrai certainement pas cette année ou dans un avenir proche”, ont-ils poursuivi.

“De la bière et de la nourriture hors de prix, trop de monde et pas vraiment de trucs de Noël, juste les mêmes vieilles saucisses chaudes Vimto et Aldi à des prix exorbitants”, a convenu un deuxième.

Cependant, d’autres ont été ravis de ce qu’ils ont trouvé au marché et ont laissé des critiques élogieuses.

Un visiteur a déclaré: “Mieux que l’année dernière, je ne comprends vraiment pas les adultes qui pleurent sur le fait que les marchés sont trop axés sur la nourriture – cela a toujours été principalement basé sur la nourriture et les boissons – un peu comme Noël lui-même, ce que je soupçonne être le but.”

“Ma fille et moi avons passé un bel après-midi sur les marchés de Noël de Manchester”, a convenu un autre.

“Nous nous sommes promenés dans les étals et avons mangé du vin chaud, du café à la liqueur, des gâteaux végétaliens et des saucisses chaudes et des bonbons à base de plantes. Nous avons passé un si bon moment”, ont-ils ajouté.

D’autres ont estimé que les prix étaient raisonnables, a commenté un visiteur du marché : “Nous avons passé une excellente journée au marché de Noël de Manchester, l’argent a été bien dépensé et de nombreuses idées de cadeaux.

“Si vous commencez à Albert Square et que vous travaillez en arrière vers le centre d’Arndale, il y a une bonne ambiance et beaucoup de choses à manger et à boire à des prix pas trop chers.”

Un troisième a convenu : “Cette année, j’ai eu l’impression qu’il y avait plus de stands répartis, ma partie préférée était les stands d’Albert Square.

“Recommandez également le patin à glace si vous voulez bien rire. Bon chocolat chaud, crêpes et variété de plats au choix.

“Cela vous donne définitivement l’impression d’être à Noël.”

Le conseiller Pat Karney, porte-parole principal pour Noël, le conseil municipal de Manchester, a déclaré au Daily Star: “Nous savons que tout le monde n’a pas l’argent pour dépenser un chocolat chaud ou un gluhwein, c’est pourquoi notre offre de Noël ne concerne pas seulement les marchés ce an.

“Le centre-ville est à son meilleur en ce moment avec notre célèbre grand Père Noël sur la place Saint-Pierre et un fabuleux sentier de lumières de Noël qui comprend des boules et des étoiles, des arbres de Noël et une abeille scintillante de Manchester – qui sont tous gratuits à découvrir et à apprécier.

“Nous avons également un programme fantastique de divertissements gratuits pour les familles chaque week-end d’ici Noël avec une série de dimanches festifs magiques financés en partenariat avec des partenaires commerciaux du centre-ville et, dans une première festive pour la ville, le tout premier Manchester Défilé de Noël qui aura lieu le dimanche 11 décembre.”