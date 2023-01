"Le pire joueur de football..." YouTuber IShowSpeed ​​fait une déclaration surprenante à propos de Lionel Messi

La sensation YouTube Darren Watkins Jr, populairement connue sous le nom d’IShowSpeed, a volé la vedette après avoir fait une déclaration sensationnelle. Le YouTuber américain a déclenché une énorme controverse après avoir déclaré que le skipper argentin Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde, était “le pire joueur du monde”. IShowSpeed ​​a fait cette déclaration audacieuse lors du dernier épisode de Kit Collector. “Messi pourrait vraiment être le pire joueur de football du monde”, a déclaré IShowSpeed. Cependant, il ne s’est pas arrêté là. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or, au cours de son illustre carrière, a réussi à captiver les fans avec des compétences sensationnelles et des prouesses incroyables en matière de buts. Cependant, il semble maintenant que les exploits de Messi n’aient pas fait assez pour impressionner IShowSpeed. L’adolescent américain pense que le dribble reste désormais la seule compétence de Messi.

“D’accord. Tu veux que je sois complètement honnête ? Messi est comme, il ne peut que dribbler. La seule chose qu’il peut faire, c’est juste dribbler. Je vais lui donner ça. Je n’aime pas Messi mais la seule chose qu’il peut faire est de dribbler », aurait déclaré IShowSpeed.

IShowSpeed ​​a également fait l’éloge de l’ailier adolescent de Manchester United, Alejandro Garnacho. IShowSpeed ​​estime que le footballeur espagnol est un meilleur joueur que Lionel Messi pour le moment. “Tu sais [Alejandro Garnacho] de Manchester United ? Je pense qu’il est meilleur que Messi. Il peut faire des mouvements habiles… Ce n’est pas un bon joueur, aussi simple que cela », a déclaré IShowSpeed ​​lors d’un entretien avec le média Goal.

Lionel Messi est récemment devenu le premier footballeur de l’histoire du football à remporter deux Golden Ball Awards. L’attaquant de 35 ans a réalisé cet exploit sensationnel l’année dernière après avoir remporté le prestigieux trophée individuel au Qatar. Messi a également enregistré sept buts et trois passes décisives pour guider l’Argentine vers son deuxième titre en Coupe du Monde de la FIFA en 2022.

Lionel Messi est revenu à l’entraînement du Paris Saint-Germain (PSG) plus tôt en janvier après avoir terminé sa brillante campagne de Coupe du monde. Messi a jusqu’à présent disputé trois matches pour les champions en titre de Ligue 1 depuis son retour en Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a marqué un but lors de la victoire 2-0 du PSG sur Angers en Ligue 1. Lors de son dernier match, Messi avait également marqué le premier but du match amical contre l’équipe saoudienne All-Star XI. Le PSG avait réussi à remporter la rencontre de haut niveau par cinq buts à quatre.

