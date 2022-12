Le pire est-il passé pour le bitcoin et le reste de la crypto ?

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



New York

CNN Affaires

—



L’effondrement de FTX a fait chuter le prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies de plus de 60 % cette année… et le carnage s’est propagé aux sociétés cotées en bourse exposées aux actifs numériques.

Les actions de Coinbase, du propriétaire de Square Block (SQ), des principaux mineurs de bitcoins Hive (HVBTF) et Riot (RIOT), de la banque crypto Silvergate (SI) et de la société de logiciels MicroStrategy (MSTR), dirigée par l’évangéliste crypto Michael Saylor, ont toutes chuté en le mois passé.

Mais le pire est-il presque passé ? Après tout, la volatilité est une constante dans cette industrie encore naissante. La crypto est connue pour ses grands plongeons et ses retours incroyablement épiques.

Ce n’est pas le premier hiver crypto, comme peuvent en témoigner les fans de bitcoin de longue date. Il y a eu des corrections massives en 2018, au début de 2020 et à l’été 2021 également.

Les prix et les actions de la cryptographie pourraient-ils donc rebondir en 2023 ? Certains taureaux cryptographiques le pensent… mais ils pensent que les investisseurs doivent avoir des attentes plus raisonnables.

“Il est très clair que nous, en tant qu’industrie, devons créer de meilleurs produits”, a déclaré Hany Rashwan, PDG de 21.co, une société d’investissement dans la cryptographie. «Il y a eu beaucoup de fluff dans le dernier marché haussier. Les gens recherchaient l’exubérance.

Pourtant, Rashwan a déclaré qu’il était un peu surpris que le carnage crypto n’ait pas été encore pire.

Aussi mauvaise que soit la vente récente (le bitcoin a plongé de plus de 15 % rien qu’en novembre), le prix du bitcoin oscille toujours autour de 17 000 $. C’est environ le triple où les prix étaient au plus profond du marché baissier de la cryptographie au début de la pandémie de 2020.

« Comment approchons-nous encore des 17 000 $ ? Cela dit quelque chose. Cela indique que les gens utilisent toujours des cryptos et essaient de protéger leurs actifs. La confiance n’a pas été profondément ébranlée », a déclaré Rashwan.

D’autres soulignent que la technologie sous-jacente de la blockchain derrière le bitcoin et la crypto reste solide.

«Nous allons voir des défis dans un avenir prévisible. Mais nous nous attendons à des améliorations en fin de compte. Ce sera un catalyseur. Il y aura une adoption institutionnelle croissante », a déclaré John Avery, responsable de la stratégie et des produits pour la cryptographie, le Web3 et les marchés des capitaux chez FIS.

Avery a déclaré qu’il s’attend également à voir plus de clarté réglementaire pour les cryptos en 2023. Ce sera finalement une bonne chose.

“Il y a toujours ce besoin d’équilibrer l’innovation et la protection des investisseurs”, a-t-il déclaré. « La réglementation ne résout pas toujours tout cela. Mais c’est important. »

D’autres soulignent que la disparition rapide de FTX devrait également servir à renforcer les entreprises qui survivent à cet effondrement cryptographique. Coinbase en particulier pourrait finir par en bénéficier à long terme, même si le titre est actuellement en difficulté.

“L’échec rapide de FTX invitera à une surveillance réglementaire et à un examen approfondi du secteur, qui, selon nous, se traduiront finalement par des directives plus claires pour les acteurs du marché de la cryptographie”, a déclaré Fadi Massih, vice-président du groupe des institutions financières chez Moody’s Investors Service. “Cela profiterait probablement à Coinbase, compte tenu de sa taille et de sa position plus établie dans le secteur.”

Mais les problèmes de crypto devraient, espérons-le, prouver une fois pour toutes aux investisseurs que le bitcoin n’est pas (et ne le sera probablement jamais) un remplacement du dollar américain ou d’autres devises soutenues par le gouvernement. Les cryptos sont toujours un actif spéculatif. Ce n’est pas un problème en soi. Mais les investisseurs doivent juste connaître les risques.

“Les crypto-monnaies ont été saluées par certains pour leur nature décentralisée, leur facilité de transaction et leurs faibles coûts de transaction, mais même le bitcoin, la plus ancienne crypto-monnaie, continue d’être plus volatil que les actions et les obligations, l’empêchant d’être une réserve de valeur viable”, a déclaré Jason Pride, directeur des investissements de la richesse privée et Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d’investissement chez Glenmede, dans un rapport.

Pride et Reynolds ont ajouté qu’il est erroné de penser que le bitcoin peut bien résister à la volatilité des marchés boursiers. Au lieu de cela, cette année a prouvé que la crypto n’est pas une bonne couverture, en particulier lorsque les actions technologiques s’effondrent. Cela limite donc également considérablement son utilisation en tant que diversificateur de portefeuille.

Le chaos sur la crypto survient à un moment où le marché boursier au sens large a en fait connu un retour époustouflant. Les investisseurs ont applaudi la perspective de hausses plus faibles des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale. Ils ont également exprimé l’espoir que les bénéfices des entreprises dépasseront les prévisions, car les consommateurs et les entreprises continuent de dépenser.

Il y aura un bon nombre d’entreprises de haut niveau qui déclareront leurs bénéfices au cours de la semaine à venir dans divers secteurs clés, notamment AutoZone (AZO), le constructeur de maisons Toll Brothers (TOL), Campbell Soup (CPB), le fabricant de boissons alcoolisées Brown-Forman (BFB ), GameStop (GME), Chewy (CHWY), Broadcom (AVGO), Costco (COST) et Lululemon (LULU).

Mais un stratège du marché craint que les résultats du quatrième trimestre et de 2023 ne déçoivent Wall Street. Les hausses de taux de la Fed pourraient éventuellement peser sur la demande.

“La chaussure des bénéfices commence à baisser”, a déclaré Kevin Barry, directeur des investissements chez Summit Financial.

Barry a noté que les poches du marché que l’on pensait immunisées contre les pressions économiques, notamment les médias sociaux et la technologie, se révèlent après tout cycliques. Le propriétaire de Facebook, Meta Platforms, a été un stock terrible cette année, par exemple. Et le leader du logiciel cloud Salesforce (CRM) a récemment signalé des conseils décevants.

Lundi: indice ISM des services aux États-Unis ; Chine Caixin services PMI

Mardi: Gains d’AutoZone, Signet (SIG), Toll Brothers, Dave & Buster’s (PLAY) et Stitch Fix (SFIX)

Mercredi: données commerciales de la Chine ; décision tarifaire en Inde ; revenus de Campbell Soup, Brown-Forman, Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) et GameStop

Jeudi: les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; Revenus du PIB japonais de Ciena (CIEN), Costco, Broadcom, Chewy et Lululemon

Vendredi: indice des prix à la production aux États-Unis ; l’inflation en Chine ; le sentiment des consommateurs de l’U. du Michigan aux États-Unis ; revenus de Li Auto