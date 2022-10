“Le pire est encore à venir”: le FMI dit que 2023 “ressemblera à une récession” | Actualité économique

Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit une année 2023 difficile en réduisant les prévisions de croissance et en prévoyant une contraction économique dans un tiers du monde.

“Le pire est encore à venir”, a déclaré le rapport sur les perspectives de l’économie mondiale de l’institution financière mondiale.

“Pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession”, a-t-il déclaré.

Une révision à la baisse du taux de croissance mondiale pour 2023, par rapport au montant annoncé par le FMI prévu en juilleta été faite dans le rapport.

Désormais, une croissance de 2,7 % est attendue l’an prochain. C’est en baisse par rapport à la croissance de 6 % enregistrée l’an dernier et à la croissance de 3,2 % prévue pour cette année.

Il s’agit du “profil de croissance le plus faible” depuis 2001, hors phase aiguë de COVID-19[feminine] pandémie et la crise financière mondiale, a déclaré le FMI.

Il reflète des “ralentissements significatifs” pour les plus grandes économies alors que le produit intérieur brut (PIB) américain s’est contracté au premier semestre 2022, suivi de la contraction de la zone euro au second semestre 2022, et des épidémies et blocages prolongés de COVID-19 en Chine avec une crise croissante du secteur immobilier.

« Le monde est dans une période volatile : les changements économiques, géopolitiques et écologiques ont tous un impact sur les perspectives mondiales », indique le rapport.

Alors que le FMI a publié une avertissement au Royaume-Uni, suite au mini-budget turbulences sur les marchés, ce rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale a été achevé avant l’annonce du mini-budget par la chancelière et ne reflète donc pas l’activité de marché qui s’en est suivie.

La santé future de l’économie mondiale dépend du “calibrage réussi” de la politique monétaire, du déroulement de la guerre en Ukraine et de la possibilité de nouvelles perturbations de l’offre liées à la pandémie, par exemple en Chine.

Cette politique monétaire, au Royaume-Uni contrôlée par le banque d’Angleterre“pourrait mal calculer” la bonne position pour réduire l’inflation, a averti le FMI.

L’inflation pourrait également continuer à s’aggraver à mesure que de nouveaux chocs sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires la feront perdurer plus longtemps.

Environ un tiers de l’économie mondiale fait face à deux trimestres consécutifs de croissance négative, prévoit également le FMI.