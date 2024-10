Le pire ennemi de Meghan Markle aujourd’hui est le « raté des relations publiques », selon un expert

Meghan Markle reçoit des conseils pour reconquérir sa place dans le cœur des Britanniques.

La duchesse de Sussex, qui a été qualifiée d’arrogante et de dominatrice par les principales sources royales, est invitée à regagner sa réputation perdue grâce à la patience.

S’adressant au Mirror, l’expert en relations publiques Ed Coram James a expliqué : « C’est tout simplement parce qu’elle n’a rien fait d’aussi grande ou aussi populaire que le travail de Harry avec Invictus ou la conservation. Et il faut vraiment quelque chose de cette ampleur pour sauver une réputation qui est a subi un coup aussi grave que le leur. Mais elle est restée silencieuse et a été très disciplinée à ce sujet. »

« Elle a attaqué la famille royale. Et, d’une manière générale, les Britanniques aiment la famille royale. Malheureusement pour Meghan, il y a une forte part de but contre son camp. Sa campagne de relations publiques contre la famille royale a tellement raté qu’elle en est sortie. apparaissant vindicatif, gâté, arrogant et en quête d’attention. Et les gens qu’elle a essayé de dépeindre comme des méchants en sont sortis mesurés, matures et, franchement, royaux.

Il note : « Lorsque vous avez déjà une image négative de quelqu’un et que vous entendez une personne dire que cette personne est adorable et une autre dire qu’elle est terrible, vous êtes naturellement enclin à croire la personne qui dit qu’elle est horrible. terrible. Nous aimons une bonne chambre d’écho, et nous ne sommes pas très enclins à prendre en compte de nouvelles informations et à les utiliser pour nous aider à remettre en question nos croyances profondément enracinées et conditionnées.

« Encore une fois, sa façon de s’en remettre est la même que celle de racheter la réputation de sa marque. Soyez silencieux. Soyez patient. Soyez discipliné. Produisez un excellent travail. Faites la promotion d’excellentes œuvres caritatives. Et plus de pièces d’attaque ou de ratés de relations publiques. Si elle le fait Ceci, et pendant assez longtemps, les gens pourront commencer à jeter un autre regard. Et probablement, ce faisant, décider qu’ils se sont trompés ou, à tout le moins, qu’elle mérite une autre chance », déclare Coram James. .