«Le pire du froid» à venir dans le nord de l’Illinois alors que la tempête hivernale se poursuit vendredi – Shaw Local

Des refroidissements éoliens de 30 à 40 en dessous de zéro sont attendus vendredi dans le nord de l’Illinois, car les températures réelles de l’air devraient rester en dessous de zéro, ce qui crée des conditions dangereuses.

Plus de neige n’est prévue, mais la tempête hivernale se poursuit jusqu’à midi samedi avec des rafales de vent de 40 à 50 mph possibles jusqu’à vendredi soir et de la neige soufflée et soufflée considérable prévue, en particulier dans les zones rurales et ouvertes. Vendredi sera le pire du froid prévu.

Le sel et le traitement des routes sont inefficaces à ces températures, ce qui signifie que la neige dérivera directement sur les routes fraîchement déneigées en quelques minutes. Les routes nord-sud seront les plus susceptibles de souffler et de dériver vendredi, a déclaré le National Weather Service à Chicago.

Avec les températures dangereuses, les engelures peuvent survenir dans les 10 minutes. Évitez d’être à l’extérieur. Si vous devez sortir, portez plusieurs couches, couvrez toute la peau exposée et ayez une trousse d’urgence prête dans votre voiture ou à la maison.

Samedi devrait également avoir de la poudrerie et des températures glaciales, mais le thermomètre devrait se réchauffer jusqu’aux adolescents pour les sommets. Les températures les plus extrêmes et dangereuses seront vendredi.