Le pire classement possible de tous les temps alors que l’Inde affronte le Japon dans un match de classement 9-16

Déjà confrontée à un énorme contrecoup après avoir échoué à se qualifier pour les quarts de finale, l’Inde pourrait se retrouver avec son pire classement en Coupe du monde masculine de la FIH si elle perdait son match de classement 9e-16e contre le Japon jeudi.

Une défaite contre les médaillés d’or des Jeux asiatiques de 2018 pourrait pousser les hôtes à disputer samedi le match de classement 13e-16e contre un adversaire qui reste à déterminer.

Le pire classement et résultat de l’Inde lors des 14 éditions précédentes de la Coupe du monde est le 12e et dernier – à Londres en 1986.

A LIRE AUSSI | Coupe du monde FIH 2023: l’équipe indienne critiquée par d’anciens joueurs après la “débâcle”

Dans l’édition en cours de la Coupe du monde, 16 équipes s’affrontent contre 12 en 1986. Alors que l’Inde ne finira peut-être pas dernière même si elle perd contre le Japon jeudi, mais la défaite conduira les hôtes à leur pire classement de tous les temps, qui sera entre 13 et 16.

L’Inde s’était retirée de la Coupe du monde en cours après avoir perdu le match croisé contre la Nouvelle-Zélande, classée six places en dessous d’eux, dans une mort subite à Bhubaneswar le 22 janvier.

Les hôtes avaient gaspillé une avance de deux buts à deux reprises alors que le match se terminait par une impasse 3-3 en temps réglementaire. L’équipe dirigée par Harmanpreet Singh a perdu la fusillade 4-5.

Lors de la Coupe du monde de 1986 à Londres, l’équipe dirigée par Mohammed Shahid avait perdu face à la Pologne, l’Espagne et l’Australie. Ils ont battu le Canada et ont fait match nul contre l’Allemagne pour terminer cinquièmes de la ronde préliminaire à six équipes.

L’Inde a ensuite perdu contre la Nouvelle-Zélande lors du match de classement 9e-12e et a été battue par le Pakistan, rentrant chez elle avec la cuillère en bois.

L’Inde devra jouer son meilleur hockey contre le Japon lors du match de classement, bien que les champions en titre des Jeux asiatiques aient également eu une Coupe du monde ordinaire ici.

Le Japon, qui a battu la Malaisie en 2018 pour sa première médaille d’or aux Jeux asiatiques à Jakarta, a terminé dernier de la poule A à quatre équipes ici après avoir perdu les trois matchs – contre la Belgique, l’Allemagne et la Corée du Sud – en concédant 12 et en marquant deux.

L’Inde s’en est bien mieux sortie, terminant deuxième de la poule D avec deux victoires – contre l’Espagne et le Pays de Galles – et un match nul (contre l’Angleterre) avant de s’effondrer dans le match croisé.

Le Japon est devenu une solide puissance continentale dans le hockey, battant une Inde à pleine puissance 5-3 en demi-finale du Trophée des champions d’Asie en décembre 2021 après avoir perdu 0-6 au tour préliminaire.

Alors qu’une Inde de deuxième rang a battu le Japon à deux reprises et perdu une fois en Coupe d’Asie en mai-juin l’année dernière, les matchs ont été âprement disputés.

Historiquement, l’Inde a dominé le Japon avec 26 victoires en 32 matches depuis 1932. Le Japon n’a gagné que trois fois, avec trois matches se terminant par des nuls.

Mais l’entraîneur de l’Inde sous le feu Graham Reid et son équipe prendront le Japon à la légère à leurs risques et périls.

Les hôtes peuvent prendre une certaine confiance du fait qu’ils ont bien joué au nouveau stade Birsa Munda, battant l’Espagne 2-0 et tenant l’Angleterre à un match nul et vierge plus tôt dans le tournoi.

Equipes:

Inde : Harmanpreet Singh (capitaine), Abhishek, Surender Kumar, Manpreet Singh, Jarmanpreet Singh, Mandeep Singh, Lalit Upadhyay, Krishan Pathak, Nilam Sanjeep Xess, PR Sreejesh, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas ( vice-capitaine), Vivek Sagar Prasad, Sukhjeet Singh, Rajkumar Pal.

Japon : Koji Yamasaki, Shota Yamada, Yusuke Kawamura, Yamato Kawahara, Seren Tanaka (capitaine), Kentaro Fukuda, Taiki Takade, Takuma Niwa, Raiki Fujishima, Ken Nagayoshi, Hiro Saito, Ryosei Kato, Ryoma Ooka, Masaki Ohashi, Kaito Tanaka, Kisho Kuroda, Masato Kobayashi, Takashi Yoshikawa.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)