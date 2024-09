Le pire cauchemar du Z Flip 6 et du Moto Razr devient mondial

Hadlee Simons / Android Authority

TL;DR Xiaomi a confirmé que le Mix Flip sera lancé mondialement en septembre.

Le téléphone pourrait être dévoilé lors du lancement de la série Xiaomi 14T qui aura lieu le 26 septembre.

Le Mix Flip dispose d’une batterie massive, d’une charge ultra-rapide et d’appareils photo puissants.

Lancé en Chine il y a seulement deux mois, le Mix Flip a attiré notre attention pour ses caractéristiques impressionnantes, le positionnant comme un concurrent sérieux des téléphones à clapet établis comme le Motorola Razr et le Samsung Galaxy Z Flip. Aujourd’hui, après des semaines de spéculation, Xiaomi a confirmé que le Mix Flip s’étendra bientôt aux marchés internationaux.

PDG de Xiaomi Lei Jun annoncé sur X (anciennement Twitter) a annoncé que le Mix Flip « arriverait sur les marchés mondiaux en septembre ». Notamment, la société lance également la série Xiaomi 14T en Europe le 26 septembre, il est donc probable que le Mix Flip soit dévoilé sur les marchés mondiaux le même jour.

Bien qu’il s’agisse de la première incursion de Xiaomi sur le marché des téléphones à clapet, le Mix Flip dispose d’un ensemble impressionnant de spécifications qui éclipsent même certains concurrents bien établis. L’appareil est alimenté par une batterie de 4 780 mAh, qui est non seulement plus grande que les batteries du Galaxy Z Flip 6 et du Moto Razr Plus (2024), mais surpasse également les capacités des plus grands pliables de type livre comme le Galaxy Z Fold 6 et le Pixel 9 Pro Fold.

De plus, il prend en charge la charge filaire de 67 W, soit plus du double de la vitesse offerte par les modèles pliables de Samsung. Les autres spécifications incluent un écran de couverture de 4,01 pouces et un écran OLED LTPO interne de 6,86 pouces, tous deux offrant une luminosité maximale de 3 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photographie, le téléphone intègre un appareil photo principal de 50 MP et un téléobjectif flottant 2x de 50 MP qui fait également office d’objectif macro. Il présente également quelques inconvénients notables. Le Mix Flip n’a pas de classification IP officielle pour la résistance à l’eau et ne prend pas en charge la charge sans fil.

En termes de prix, un rapport précédent Selon certaines sources, le Mix Flip pourrait être vendu à environ 2 600 leva bulgares (environ 1 450 dollars) en Bulgarie. Le prix européen du téléphone serait ainsi nettement plus élevé que celui en Chine, où il démarre à 5 999 yuans (environ 825 dollars). Cependant, cela pourrait être en partie dû au fait que Xiaomi propose le téléphone avec des configurations de stockage et de RAM plus élevées pour les marchés mondiaux.

Alors que le mois de septembre touche à sa fin, nous n’aurons pas à attendre longtemps avant que Xiaomi ne révèle tous les détails sur les prix et la disponibilité du Mix Flip dans le monde. Comme pour la plupart des produits Xiaomi, il est peu probable que le Mix Flip soit officiellement lancé aux États-Unis.

