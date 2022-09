Le pire cauchemar de Meghan Markle n’est pas le roi Charles, c’est le prince de Galles : expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry fait face à une vie d ‘«exil» permanent avec le roi Charles III complotant pour suivre le livre de jeu élaboré par la famille royale lorsqu’ils ont surmonté la crise déclenchée par Édouard VIII, le roi qui a abdiqué en 1936 et a été obligé de vivre le reste de sa vie en dehors du Royaume-Uni

C’est ce que disent les gros titres dans les colonnes de potins sur le récent retour de Harry et Meghan au Royaume-Uni, mais la vérité est bien différente.

Laisse-moi expliquer.

La famille royale évolue et se divise après chaque règne sans que personne ne soit à l’abri de l’exclusion. Vous n’avez qu’à regarder la façon dont les anciens serviteurs royaux sont dispensés après le service. Harry et Meghan ne sont pas différents.

C’est une ancienne actrice qui s’est inscrite comme “supermodel” sur son CV avant de décrocher le plus grand rôle de sa carrière, après être tombée amoureuse d’un prince de la famille royale la plus célèbre du monde. C’est un prince de naissance sans orientation de carrière mais prêt et heureux d’échanger sa beauté et n’ayant aucune responsabilité dans la vie. Ils étaient un match fait au paradis.

Mais même Markle, avec tout son showbiz bang, n’aurait pas pu prévoir à quelle vitesse la hache se balancera avec l’arrivée du nouveau règne du roi Charles III.

Markle a dit à ses associés que le roi “m’aimait beaucoup et que nous nous entendions bien”, jusqu’à ce qu’elle le jette à la télévision et continue de diffuser des informations quotidiennes sur son institution et ses familles.

Mais ce n’est pas pour le roi Charles que Meghan et Harry devraient s’inquiéter. C’est le nouveau prince de Galles, qui aurait appelé l’ex-actrice directement à son jeune frère avant le mariage que Markle a qualifié de “spectacle”. Meghan a fait de son mieux pour que William l’aime tout en s’empressant de sauver la planète. Il n’avait rien de tout cela.

Elle a ensuite essayé l’épouse, mais Catherine, bien que plus facile à vivre que William, était bien versée dans les bouffonneries de diva du monde du showbiz, grâce à sa mère avisée Carole.

Ce qui a le plus frustré Meghan, c’est qu’elle ne pouvait pas rendre William comme elle, selon ma bonne source. Elle en fit part à Harry, qui resta perplexe face à cette situation. Après tout, “tout le monde aime Meghan, n’est-ce pas ?”

Pas tout à fait, Harry, car ses amis étaient fréquemment exilés parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec le monde éveillé et fou des nouveaux duc et duchesse de Sussex. Harry était heureux que cela se produise. Mais la seule chose que Meghan ne pouvait pas faire était bin William. Elle le voyait comme l’avenir de la monarchie et son billet pour un nouveau rôle principal.

Maintenant, en 2022, Meghan pense que Charles l’aimera et l’aimera toujours. Et elle détient la clé d’une chose que Charles aimerait ramener à l’ordre : son fils cadet Harry.

“Charles ne peut tout simplement pas comprendre comment il a fini comme ça avec Harry alors qu’ils étaient autrefois si proches, et maintenant Meghan en détient la clé”, m’a dit une source.

“Elle sait qu’il aura besoin d’elle si elle veut permettre à Harry de reprendre n’importe quel type de relation avec son père, et Charles en est très conscient. Avouons-le: elle a viré son propre père car il ne correspondait pas à la mission quand elle a élevé elle-même à son dernier rôle, donc Charles ne verra pas dedans.”

Mais William, pour Meghan, est le plus gros problème et celui qu’elle ne peut pas résoudre.

“William ne peut pas supporter Meghan malgré ce que vous avez vu lors de la récente promenade à Windsor”, m’a dit une source. “Il joue le jeu très long. Et, ne vous y trompez pas, elle est terrifiée par lui simplement parce que, tout au long de tout cela, William n’a pas une seule fois montré le moindre penchant pour ses charmes.”

C’est ennuyeux Meghan au-delà de toute croyance.

Donc, pour ceux qui prétendent que ce sera le nouveau roi Charles qui est prêt à brandir sa hache proverbiale sur l’ex-couple royal, détrompez-vous. Charles devrait être surveillé par le couple. Mais, pour l’homme qui sera un jour roi, il n’y aura pas de place pour une ancienne actrice et un prince fêtard dans sa cour, même s’il s’agit de son frère cadet autrefois très aimé.

Comment cela pourrait-il changer à l’avenir ?

“Harry seul sera toujours le bienvenu, mais personne – et je veux dire, personne – ne fait confiance à la tête, aux pensées et à l’esprit trompés de Markle. C’est aussi simple que cela”, a confié la source.