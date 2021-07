Le pire argent que nous ayons jamais dépensé

Chaque jour, nous nous retrouvons à la merci de nos propres achats. Vivre dans les griffes du capitalisme de consommation signifie que nous sommes soumis aux forces de la production, des prix et de l’obsolescence planifiée. La nourriture se gâtera dans nos réfrigérateurs avant que nous réalisions que le moment crucial est passé. Les vêtements que nous commandons en ligne s’effondreront probablement lorsque nous les porterons. Nous risquons constamment de nous faire arnaquer. Nous ne pouvons qu’espérer que nos paris sont payants et que nous n’achetons pas quelque chose qui finira par nous mordre.

Chez The Goods, nous avons une série d’essais récurrents intitulée The Best Money I Ever Spent, dans laquelle nous publions des articles qui essaient vraiment d’examiner la valeur des choses que nous achetons et le bien qu’elles ont ajouté à nos vies. Ici, nous avons renversé cela, en demandant à quelques-unes de nos personnes préférées le pire argent qu’elles aient jamais dépensé. Des erreurs de soins de la peau aux mauvais investissements dans les baskets, la question de savoir à quel point la vie serait meilleure si nous pouvions simplement récupérer notre temps et notre argent est une question qui nous hante.

–Melinda Fakuade, rédactrice adjointe de la culture et des fonctionnalités pour Vox.com

2,92 $ : une balade en scooter Revel

Ma décision préférée d’un centime et d’une livre que j’ai jamais prise est venue le jour de Noël 2019. Ma fiancée et moi nous mariions dans quelques jours et je venais de profiter d’un agréable dîner avec ma famille élargie, qui avait voyagé pour l’occasion. Mon appartement était à environ 1,6 km du restaurant et, étant donné les vacances, le bus ne passait que toutes les 15 à 20 minutes environ. Il faisait froid et je ne voulais pas attendre le bus, mais je ne voulais pas non plus me précipiter pour un Lyft plus cher que la normale. J’ai donc essayé la dernière option de transport de DC: une location bon marché d’un de ces cyclomoteurs électriques que la société Revel avait placé partout. C’était seulement 1 $ par trajet, plus 25 cents par minute – bien moins cher qu’un Lyft. Je n’avais jamais conduit de cyclomoteur auparavant, mais à quel point cela pouvait-il être difficile ?

Il se trouve que l’accélération de ces choses est un peu capricieuse. J’ai rapidement perdu le contrôle, je suis tombé et j’ai conduit le scooter directement dans un bus allant dans l’autre sens. D’une manière ou d’une autre, je suis tombé devant le scooter et la roue arrière a pu rouler sur mon petit doigt, ce qui a entraîné ce qu’un chirurgien appellerait plus tard «un nuage de poussière d’os». Quelques mois plus tard, j’ai eu la dernière articulation de mon petit doigt enlevé.

J’ai fini par prendre un Lyft pour aller à l’hôpital, bien plus loin que mon appartement. Sur le trajet, j’ai reçu un reçu par e-mail, en espérant que j’ai apprécié mon trajet de 2,92 $ sur Revel.

–Dylan Matthews, correspondant principal de Vox.com

3 000 $ pour le tatouage de mes rêves

En tant que jeune dans la vingtaine, il n’y avait rien que j’aimais plus que de dépenser de l’argent qui aurait dû être utilisé en loyer ou en prêts étudiants pour faire de courts voyages bon marché. C’était à l’époque où vous pouviez prendre un vol Spirit avec juste un sac de livres et obtenir un Airbnb sans payer des centaines de frais de nettoyage. Au moindre inconvénient de la vie – le patron était agaçant, quelqu’un a fantôme l’un de nous, la manie générale et/ou la dépression – mes amis et moi organisions un voyage rapide et pas cher à Denver, Minneapolis ou partout où vous pourriez prendre l’avion pour 50 $ aller-retour. J’ai également pris l’habitude d’utiliser ces voyages pour couvrir mon corps de tatouages, ce qui est ma façon préférée de traiter les traumatismes. Je chercherais les meilleurs tatoueurs de la région et je verrais si je pouvais entrer avec un préavis de dernière minute.

Lors d’un voyage à Denver, j’ai remarqué qu’il y avait un artiste spécialisé dans X-Files tatouages. Étant un nerd absolu, je savais que j’avais besoin de lui pour compléter mon tatouage de rêve : Scully mais c’est un crâne. Je lui ai envoyé mon idée par e-mail et quelques jours plus tard, il est revenu avec un croquis absolument parfait. Avec mon dépôt, il ne me facturait que 300 $ pour la pièce, ce qui était une affaire incroyable.

À l’époque, cependant, j’avais un emploi de premier échelon et je n’avais pas de revenu disponible. Une personne responsable aurait déplacé le rendez-vous, mais je n’étais pas responsable. J’étais quelqu’un qui venais de rigoler chaque saison et filmer dans le X-Files franchise pour faire face à une rupture déprimante. Ce tatouage Skull-y a représenté un tout nouveau départ pour moi. Alors, je suis allé à cette société de prêt absolument merdique – une de ces horribles qui s’attaquent aux personnes qui ont des urgences de la vie – et j’ai demandé 1 000 $ pour couvrir le tatouage et le voyage.

Je n’avais aucune idée de ce sur quoi j’étais vraiment d’accord, mais cela a fini par coûter près de 3 000 $ avec intérêts sur, genre, cinq ans. La dette en valait-elle la peine ? J’adore le tatouage. Cela a également été formidable pour ma vie amoureuse (les nerds adorent sortir avec Scully ; quiconque déteste ça ne vaut pas la peine de sortir avec lui). Mais surtout, c’est mon rappel parfait et coûteux qu’un nouveau tatouage ou une nouvelle coupe de cheveux n’est pas toujours moins cher qu’une thérapie.

–Ashley Ray, écrivain, comédien et animateur de podcast

140 $ pour les rétros Jordan 1

En mai, j’ai décidé d’acheter une paire de Jordans via l’application SNKRS. D’une manière ou d’une autre, j’ai «gagné» le privilège de pouvoir acheter des Jordan 1 Retros – et je suis coincé avec eux depuis.

Pardonnez-moi, je ne suis pas une sneakerhead, mais elles sont absolument magnifiques. Ils ne ressemblent pas à si Spider-Man s’est transformé en une chaussure (ils sont en fait composés des couleurs utilisées par les Chicago Bulls, mais j’ai plus d’affinités avec Peter Parker). Je les ai achetées pour 140 $, et je voulais les porter mais j’ai été alerté par mes amis qui en savent plus sur les baskets que moi que je devrais attendre de voir si elles prendraient de la valeur. Ensuite, m’ont-ils assuré, je pourrais les vendre à profit. Depuis lors, les Retros ont oscillé dans la fourchette de 170 $ à 200 $ sur Stock X, ce qui est suffisant pour me faire attendre. Maintenant, je suis pris au piège dans un jeu sans fin consistant à attendre que le prix de vente augmente – il n’augmente jamais assez pour que je veuille les vendre – et à ne pas porter ces magnifiques chaussures à cause de cette attente.

J’aurais peut-être dû en acheter une autre paire.

–Alex Abad-Santos, correspondant principal de Vox.com

500 $ pour deux peelings chimiques

Je me considère comme une personne assez frugale. Ma voiture est assez vieille et mes sacs à main sont toujours d’occasion. Cependant, quand il s’agit de ma peau, « la limite n’existe pas ».

C’est parce que j’ai de l’acné depuis l’âge de 11 ans et que j’ai toujours eu du mal à garder ma peau nette. J’ai essayé tous les produits de la pharmacie et testé toutes les recettes de bricolage sur YouTube (0/10 recommande, soit dit en passant, de ne jamais bricoler). J’ai vu plusieurs spécialistes et j’ai été déçu à chaque fois.

Comme toute personne raisonnable le ferait, j’ai décidé de dépenser des milliers de dollars dans une école d’esthétique parce que si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous devez le faire vous-même. Alors que l’école d’esthétique m’a beaucoup appris sur la peau, toute bonne esthéticienne vous dira que la formation ne s’arrête pas là. Depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai dépensé plus d’argent pour l’enseignement supérieur que j’en ai dépensé pour l’école. La peau à tendance acnéique est quelque chose qui est gérée, pas guérie, et cela inclut l’hyperpigmentation qui l’accompagne. J’ai gaspillé beaucoup d’argent en cours de route, et l’un des achats les plus regrettables de ma carrière professionnelle a été définitivement VI Peels.

J’ai dépensé environ 500 $ au total pour deux peelings espacés d’environ un mois. Non seulement c’était une perte d’argent, mais c’était une perte de temps compte tenu des temps d’arrêt qui l’accompagnent. La peau elle-même était relativement indolore, mais la quantité de peau qui s’est détachée a blessé les yeux de tous ceux qui m’ont vu. C’était une grosse peau et j’ai dû couper la peau qui pendait de mon visage avec des ciseaux pendant environ une semaine.

Après tout le drame, mon hyperpigmentation n’a toujours pas bougé. Depuis que j’ai essayé de nombreux autres peelings, j’ai conclu que les meilleurs peelings chimiques pour l’hyperpigmentation sont ceux à l’hydroquinone. Bien qu’il existe de nombreux mythes alarmistes sur l’ingrédient, vous ne pouvez pas douter de son efficacité. One Enlighten Peel, qui contient 8 % d’acide salicylique d’hydroquinone, a éliminé environ 85 % de mon hyperpigmentation en une seule séance. J’aurais aimé le trouver plus tôt.

–Diadème Willis, esthéticienne et influenceuse en soins de la peau

1,99 $ pour un espace de stockage Gmail supplémentaire chaque mois pour le reste de ma vie

Je ne sais pas quand ma boîte de réception personnelle est passée de « désordonnée » à « complètement intenable ». Cela a dû être quelque peu gérable à un moment donné – je me souviens quand je me suis inscrit pour la première fois peu de temps avant d’obtenir mon diplôme universitaire, et à quel point cela ressemblait à une petite parcelle de terrain non cultivée, seulement occasionnellement perturbée par des explosions de marketing ou des Gchats manqués.

Maintenant, plus d’une décennie plus tard, il est envahi par la végétation et sauvage, complètement méconnaissable par rapport au compte professionnel que je garde dans une boîte de réception bien rangée. Quelle que soit la diligence avec laquelle j’essaie de supprimer le spam, les magasins, les invitations et les mises à jour, ils continuent d’arriver, quel que soit le bouton de désabonnement. Je sais que je pourrais tout supprimer et aller sur terre brûlée, mais il y a de précieuses petites choses là-dedans : des notes d’amour pour et de moi à toutes les étapes de plusieurs relations de longue date, des transcriptions joyeuses de potins et de complots avec mes amis les plus proches, plans faits avec quelqu’un qui décéderait l’année suivante. Je ne regarde jamais rien de tout cela – l’enfer est de relire un e-mail dramatique que vous avez envoyé quand vous aviez 23 ans – mais j’aime savoir que c’est là, une archive fragile, un témoignage d’une ancienne vie.

Je débourse donc quelques dollars pour la préservation de ce record chaque mois, refusant d’accepter le plan de paiement par an légèrement moins cher. Cela ressemblerait trop à un choix délibéré. Pourtant, la lenteur du coût est sa propre petite torture ; chaque mois, lorsque le débit apparaît sur mon relevé de carte de crédit, on me rappelle que je suis, à une certaine échelle, un échec, incapable de faire les démarches mentales et logistiques qui me feraient économiser 1,99 $, quel que soit le mois où je serai en vie, probablement .

Les nouveaux e-mails s’accumulent sur le dessus, plus rapidement que jamais. Un jour, peut-être bientôt, je pourrais même passer au forfait à 2,99 $.

—Alanna Okun, rédactrice en chef adjointe de The Goods by Vox

Plus de 500 $ par mois pour le forfait familial d’AT&T

Comme tant d’Américains, ma famille vit à l’intérieur du réseau tendu de mensonges connu sous le nom de plan familial AT&T. Je ne sais même pas vraiment comment je suis devenu un client officiel d’AT&T ; en 1998, je recevais mon premier téléphone portable d’une compagnie de téléphone régionale du Wisconsin appelée Ameritech, puis une vague de fusions et d’acquisitions s’est abattue sur moi, plongeant presque tous les membres de ma famille dans l’étreinte hostile d’un AT&T nouvellement réformé, refondu ensemble comme un malheureux Terminator d’entreprise.

Nous payons à AT&T plus de 500 $ par mois, et chaque mois je le regrette. Mais je ne peux pas partir sans tout remplacer, du téléphone de ma femme au service à large bande et à la télévision U-Verse absolument misérable chez mes parents. C’est pourquoi les réductions sur les plans familiaux existent : chaque ligne que vous ajoutez rend moins probable votre départ car vous devrez appeler votre mère et lui expliquer qu’elle a besoin d’un nouvel iPad parce que vous êtes en colère contre une entreprise de téléphonie mobile. Je sais ça. Je sais que je ne suis coincé que parce que je suis paresseux. Je sais que la paresse est ce sur quoi les dirigeants d’AT&T comptent pour financer des cafouillages comme acheter Time Warner pour 85 milliards de dollars, saigner tous les talents de HBO et vendre le tout pour 43 milliards de dollars trois ans plus tard. « C’est mon argent ! » Je crie en vain sur la page d’assistance d’AT&T où les gens supplient depuis 2014 de désactiver l’économiseur d’écran merdique U-Verse TV. « Ne le dépensez pas pour des sociétés de médias ! »

En tout cas, c’est bien. On se comprend l’un l’autre. AT&T a tenté de remporter la fausse « course à la 5G » en renommant simplement son service 4G « 5Ge ». Ils seront toujours les mêmes, et je serai toujours pris au piège.

–Nilay Patel, rédacteur en chef de Le bord