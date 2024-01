Le « pirate houthi sexy » exhorte ses fans à ne pas se réjouir de sa beauté et à « se concentrer sur la Palestine »

Un influenceur des médias sociaux du Yémen, surnommé le « pirate houthi sexy », a demandé à ses admirateurs en ligne d’annuler leurs béguins.

Rashid Al Haddad, 19 ans, est devenu viral après avoir publié une série de selfies vidéo de lui-même à bord de porte-conteneurs détournés dans la mer Rouge.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également comparé son look à celui de personnages emblématiques des médias et de l’histoire, avec “Capitaine Jack Sparrow”, “Alexandre le Grand” et “Che”. [Guevara] sans le béret » parmi les comparaisons les plus populaires.

Ses vidéos ont gagné en popularité en ligne – en partie grâce à leur décor, mais aussi à cause de la beauté d’Al Haddad, ce qui lui a valu le surnom de « Timhouthi Chalamet », un jeu de mots sur l’acteur et idole américain Timothée Chalamet.

Mais Al Haddad a utilisé sa nouvelle renommée pour demander à ses partisans, nombreux, de se concentrer non pas sur lui, mais sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Je n’ai pas parlé de beauté ou quoi que ce soit d’autre, mais notre cause est la Palestine, et ce n’est pas le moment de parler de beauté.

« J’espère que mon message parviendra à vous, Palestine libre, et que nous l’allumerons contre l’agression israélienne qui viole les droits de l’homme. »

Il a déclaré qu’il était un « grand partisan de la Palestine » et qu’il « attendait avec impatience des choses plus grandes et plus excitantes » dans une interview avec Hasan Piker via un traducteur.

